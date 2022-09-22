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АНАЛІТИКА

Україна повернула з полону 215 військових, серед них «азовці»

07:52 22.09.2022 |

Політика

 

У рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, серед яких - 108 бійців "Азову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

"Це найпотужніший результат, який ми досягли з початку повномасштабного вторгнення РФ", - зазначив посадовець.

Єрмак розповів, що повернули дуже багато відомих українських захисників: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменка, Євгенія Бову, Дениса Шлегу, Катерину Поліщук, Мар'яну Момонову та інших.

Серед звільнених військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби, ДССТ, а також двоє цивільних. З повним списком звільнених можна ознайомитися за посиланням.

"Згідно з домовленостями, досягнутими із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, п'ятеро наших командирів у Туреччині під його гарантіями захисту та безпеки", - зазначив глава ОП.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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