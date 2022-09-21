Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Керівник Росії Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії, щоб захистити «ДНР», «ЛНР» та інші окуповані території в Україні.

"Мова йде саме про часткову мобілізацію", - наголосив він у своєму зверненні і пояснив, що на війну проти України підуть військовослужбовці запасу та ті, у кого є військова спеціальність та досвід.

Указ про це президент Росії вже підписав, мобілізаційні заходи розпочинають вже 21 вересня.

Він також наголосив, що Росія визнає результати "референдумів" про приєднання до Росії, які бойовики "ДНР" та "ЛНР", а також колаборанти Херсонської та Запорізької областей вирішили провести 23-27 вересня.

Раніше керівник "ДНР" Денис Пушилін закликав Путіна після референдуму прийняти Донбас до складу Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на новину про організацію псевдореферендумів заявив, що Україна не змінить політику визволення окупованих росіянами територій, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни просто втрачають час.

Низка західних лідерів вже заявили, що результати фейкових референдумів не визнають. Серед них канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єрка Естонії Кая Каллас, подібну заяву виголосив і речник Білого дому.