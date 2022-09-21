Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 20 вересня, схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7588 у першому читанні проголосували 255 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, сьогодні рівень ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності залишається незадовільним.

Зокрема, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі), однак питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції у 2020 році становила лише 3,3%.

"Таким чином, сільськогосподарське землекористування підприємств державного сектору економіки принаймні у 2,3 рази менш ефективне, ніж мало б бути при наявних площах використовуваних земель та виходячи із середнього рівня виручки по галузі", - вказують автори законопроєкта.

Крім того, державні підприємства використовують земельні ділянки на праві постійного користування землею, що дозволяє мінімізувати плату за землю та суттєво зменшує можливі надходження до місцевих бюджетів.

Для вирішення цієї проблеми законопроєкт передбачає перетворення державних комерційних підприємств, у постійному користуванні яких перебувають земельні ділянки сільгосппризначення загальною площею не менше 100 га, в товариства з обмеженою відповідальністю із наступною передачею їм відповідних земельних ділянок у оренду.

Загалом законопроєктом пропонується:

* надати Кабміну право визначати та приймати рішення про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, яким належить право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення;

* встановити організаційно-правовий механізм перетворення державних підприємств, у постійному користуванні яких перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею не менше 100 га, у товариства з обмеженою відповідальністю, 100% у статутному капіталі яких належать державі;

* визначити порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками державного підприємства, що перетворюється на юридичну особу іншої організаційно-правової форми, на право оренди строком на 50 років;

* запровадження передачі в суборенду земельних ділянок державної власності, які орендуються державними підприємствами, виключно на земельних торгах;

* визначення порядку переоформлення права довічного успадковуваного володіння землею, права постійного користування земельною ділянкою на право оренди землі або викуп таких земельних ділянок.