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АНАЛІТИКА

Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко

 Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього / Ділова столиця

1. Партія війни, де-факто перемогла в РФ. Вони переграли Путіна, який довго не хотів приймати рішення. По суті, він вперше перестав бути альфа-самцем. До чого це призведе, сказати важко.

2. В РФ чітко зрозуміли, що Європа не піде на енергетичний шантаж і жодного економічного козиря для примушування до переговорів у Росії немає.

3. До середини наступного тижня будуть проведені референдуми на окупованих територіях і РФ лякатиме всіх ядерною війною, якщо будуть продовжуватися бойові діі на окупованих територіях. Ніякої ядерної бомби вони, звичайно, не застосують, але будуть вимагати переговорів.

4. В Росії проведуть часткову мобілізацію. На першому етапі до 50 тисяч (більше - можуть бути бунти і, головне, немає навіть зимового одягу). Задача мобілізації: будь-якою ціною стримати фронт протягом зими і накопичувати резерви (додаткові 100-150 тисяч резервістів). Хоча це все гладко на папері. Життя внесе свої корективи.

5. Візит Патрушева в Китай, судячи з усього, був присвячений саме анексії територій - потрібно було зрозуміти позицію Китаю. Поки ми не розуміємо чи даватимуть китайці зброю. Сподіваюся, що на першому етапі - ні.

6. Чи повірить США та ЄС в шантаж Росії поки сказати складно. Це одне з найважливіших питань для нас.

7. В Росії зараз почнеться етап ще більшого закручування гайок. Поки слабо віриться в бунти. Наразі, єдиним пасіонарним прошарком, готовим до боротьби з владою, є ультранаціоналісти. Ліберали налякані. Ті, хто сумнівається, навряд чи почнуть якісь виступи.
Ключові теги: Росія
 

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