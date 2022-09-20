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Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
11:49 19.09.2022 |
У ніч на понеділок російські окупаційні війська вчинили ракетний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції, повідомляє "Енергоатом".
"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.
"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - наголошується в повідомленні.
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко пізніше уточнив, що до удару безпосередньо по Південноукраїнській АЕС залишалося 270 м.
"Якась сотня метрів - і ми прокинулися б у зовсім іншій дійсності... Терористи переходять усі межі", - написав він у телеграмі.
За словами Тимошенка, зараз усі три енергоблоки АЕС працюють у штатному режимі, пошкоджень чи руйнувань обладнання, будівель АЕС, пожеж немає. Постраждалих серед персоналу та сторонніх осіб немає.
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