Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський припустив можливість, що окупований Крим повернуть дипломатичним шляхом.

В інтерв'ю Reuters глава держави повідомив, що люди в Україні більше підтримують повернення півострова дипломатичним шляхом.

«Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокупувати територію. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб обговорюватиме це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, проте, це моя думка», - заявив президент.

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Банкова знову зіпсувала стосунки з Білим домом. Причиною стало повне нерозуміння Києвом логіки Вашингтона. Це нерозуміння привело до глибокої образи, яка виплеснулася в публічну площину і, у свою чергу, викликала щире здивування у Держдепі.



Зеленський наголосив, що Україна «зможе жити спокійно, коли поверне собі всю свою землю».



