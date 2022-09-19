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АНАЛІТИКА

Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом

08:36 19.09.2022 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський припустив можливість, що окупований Крим повернуть дипломатичним шляхом.

В інтерв'ю Reuters глава держави повідомив, що люди в Україні більше підтримують повернення півострова дипломатичним шляхом.

«Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокупувати територію. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб обговорюватиме це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, проте, це моя думка», - заявив президент.

Стаття на тему:

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Зеленський наголосив, що Україна «зможе жити спокійно, коли поверне собі всю свою землю».
За матеріалами: НВ
 

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