Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Після 24 лютого почастішали переходи церковних громад з УПЦ МП до ПЦУ. До початку великої війни перейшли до ПЦУ 563 парафії УПЦ МП (з 11 463). А з 28 лютого по 8 вересня їхня кількість зросла більш ніж удвічі - до 1142.

Це число могло б бути й більшим. Однак останніми днями з'явилася ціла низка свідчень, що переходу церковних громад з УПЦ МП до ПЦУ спеціально перешкоджає влада. Причому перешкоди створюються не лише на місцевому рівні. Швидше, це виглядає як цілеспрямована політика на рівні центральної влади.

Під дахом СБУ

Сайт lb.ua оприлюднив лист "Щодо передумов до дестабілізації суспільно-політичної ситуації", який розіслав районним держадміністраціям столиці та столичної області заступник начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрій Палагнюк. У листі констатується, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну активізувався процес переходу громад з юрисдикції УПЦ до ПЦУ.

"Встановлено, що вищевказані процеси здебільшого супроводжуються звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії, представників об'єднаних територіальних громад та органів державної влади, що в свою чергу призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів", - йдеться у листі.

Далі Палагнюк послався на норму президентського указу, яка вже понад п'ять місяців не діє. "Вислідковується ігнорування окремими представниками органів місцевого самоврядування Київської області указу президента України №63/2022 "Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України" в частині, що стосується заборони проведення масових заходів, що в свою чергу опосередковано ставить під загрозу життя та здоров'я громадян України", - лякає Палагнюк адресатів листа.

Згаданий ним указ №63/2022 видано 23 лютого, за добу до великої війни. Цей указ запровадив на території України, за винятком Криму, Донеччини та Луганщини, "надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб". Строк минув 25 березня; після закінчення строку надзвичайний стан не подовжувався. Наголосимо, що у наступному указі №64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні" від 24 лютого (який діє і зараз) жодної заборони на проведення масових заходів немає.

Але повернімось до листа Палагнюка. Говорячи про збори релігійних громад, на яких ухвалюються рішення про перехід до ПЦУ, він заявив, що "проведення таких "зборів" дає підстави представникам УПЦ для оскарження їх дій в судовому порядку". І ось його висновок: "Вищевказані проблемні аспекти використовуються представниками спецслужб РФ для негативного висвітлення та звинувачень в утисках УПЦ та лобіюванні матеріальних та конфесійних інтересів ПЦУ керівництвом держави, розпалювання міжконфесійної ворожнечі серед прихильників православних деномінацій України для подальшого використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі в умовах воєнного стану".

Тому Палагнюк просить районні держадміністрації "провести відповідну роз'яснювальну роботу серед працівників місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, лідерів та керівників суспільно-політичних сил, представників релігійних деномінацій з метою недопущення їх втягування у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків".

Отже, столична структура СБУ фактично прирівняла переходи до ПЦУ до "дестабілізації суспільно-політичної ситуації" на замовлення спецслужб РФ. І це зовсім не згущення фарб. Сайт lb.ua оприлюднив ще один лист Палагнюка - до управління культури Київської ОДА з проханням "надати копії документальних матеріалів (підготовлені протоколи, статутні документи та інше) релігійної громади Парафія на честь Покрови Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання змінити конфесійне підпорядкування". При цьому він послався на статтю 7 закону "Про контррозвідувальну діяльність". Контррозвідники, як відомо, шукають ворожих агентів. Столичних контррозвідників СБУ, схоже, зобов'язали шукати ворожих агентів серед ініціаторів переходів із УПЦ МП до ПЦУ. І це зовсім не смішно.

Під дахом телемарафону

Звичайно, тут можна було б подумати, що то є особиста ініціатива Палагнюка. Але ж ні, це всеукраїнська проблема. І щоб переконатись у цьому, достатньо подивитися, як висвітлюється церковна тема на "єдиному" телемарафоні.

Здавалося б, зараз золотий час для того, щоб розповісти людям про причини, які спонукають церковні громади переходити до ПЦУ. Не треба нікого підштовхувати - досить просто дати об'єктивну інформацію про проповідників "русского міра" серед священиків УПЦ МП та особливо про колаборантів на окупованих територіях. Проте цю тему на телемарафоні табуйовано.

Візьмемо найсвіжіший приклад. Володимир Зеленський днями побував у Ізюмі на Харківщині та розповів, що там знайдено масове поховання людей. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди лишає смерть. І має за це відповідати".

Телемарафон про це розповів, але "забув" згадати, що в Ізюмі все відбувалося з благословення митрополита Ізюмського та Куп'янського УПЦ МП Єлисея (Іванова). Після окупації Ізюма російськими військами Єлисей їздив до Москви, де зустрівся із московським патріархом Кирилом. А у червні він благословив зрадника Віталія Ганчева, якого окупанти призначили "губернатором Харківщини".

Або ось дуже цікава розповідь нацгвардійця Віталія Марківа після визволення Святогірська. Він розповів про те, як промивали мозок парафіянам попи УПЦ МП у Святогірській лаврі. Лавра була на тому березі, який контролювали ЗСУ, і люди, які ховалися у лаврі від обстрілів, приходили до військових ЗСУ та просили здатися. "Найбільше мене здивувало, що люди, які там ховалися, вони говорили, що це все винна Україна, тому що Україна не здалася, якби Україна здалася, не було б війни", - розповів Марків на радіо НВ. Він наголосив, що людям "промили мізки", і резюмував: "Ми всі розуміємо, що пропаганда працює за всіма напрямами і в тому числі на релігійному теж". Ця історія зацікавила також канал Espreso (який, нагадаємо, викинутий з телеефіру), але для телемарафону вона виявилася нецікавою.





Під дахом Держетнополітики

Варто зазначити, що у правлячій партії є доброзичливці ПЦУ, проте вони не можуть похвалитися великим впливом. Наприклад, народний депатут від 163-го округу на Тернопільщині, "слуга народу" Андрій Богданець 8 вересня вніс проект постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів про передачу у безоплатне використання ПЦУ комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври. Однак шанси на ухвалення цієї постанови виглядають примарними.

10 вересня у Львові відбулася конференція "Життєстійкість після перемоги: вимірювання безпеки суспільного життя українців". Там виступила голова Державної служби у справах етнополітики та свободи совісті України Олена Богдан (вона отримала цю посаду 26 лютого 2020 р.). Вона прямо заявила, що Києво-Печерська лавра має залишитись у розпорядженні УПЦ, бо це фінансово вигідно.

За її словами, "загалом у резиденції в Києво-Печерській лаврі - близько 600 осіб разом із семінаристами, з викладачами академії". Комунальні рахунки Києво-Печерської лаври та витрати на реставрацію - "це дуже великі суми, їх сплачує не держава, а релігійне об'єднання УПЦ", наголосила вона.

"Тому, якщо ми говоримо про певну зміну в Києво-Печерській лаврі, то ми говоримо про те, що близько 600 людей мають вийти звідти, тому що туди повинні зайти нові люди і ці нові люди мають платити мільйонні рахунки щомісяця", - заявила Олена Богдан.

Цікаво, а якщо московський патріарх Кирило запропонує вдвічі більшу суму, щоби Києво-Печерську лавру заселили російські бойовики під виглядом ченців РПЦ, то глава Держетнополітики погодиться? Справа ж вигідна, а гроші не пахнуть.

Під дахом Банкової

Нагадаємо, що наприкінці березня з'явився законопроект щодо заборони УПЦ МП. Через місяць спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що цей проект не буде розглянутий. "Ми довгий час обговорювали це питання в рамках наших політичних фракцій і груп і домовилися так: під час війни ми не маємо права приймати жоден закон, який розколює українське суспільство, - заявив він. - Розбиратимемося з усіма після перемоги".

У принципі ця версія має право на існування. Але вона не єдина. Є й інша версія, за якою влада насправді не збирається після війни "розбиратися" з УПЦ МП, бо вона вже про все з нею домовилася на дуже взаємовигідних умовах.

Деякими подробицями поділилася журналістка Ярослава Міщенко. За її даними, Офіс президента намагається зупинити перехід церковних громад у ПЦУ за домовленістю з Вадимом Новинським, який не лише один із найбагатших людей України, а й протодиякон УПЦ МП.

"Наші джерела кажуть, що цієї домовленості було досягнуто на Банковій. Коли вороги відійшли від Києва і коли біля храму в Бучі ще тривала ексгумація тіл українців, пан протодиякон під'їхав до нових колег і запевнив співробітників Офісу, що УПЦ МП віддасть на виборах всіх стареньких, але на заміну слід припинити переходи парафій до ПЦУ", - повідомила журналістка. На її думку, він міг запропонувати не лише електоральну вигоду потім, а й фінансову винагороду зараз.

Після цього, за словами Ярослави Міщенко, "Офіс за допомогою СБУ провів так званий собор УПЦ МП, де підрум'янивши їх, помивши, підчистивши статут, оголосили, що тепер вони не МП".

У цьому зв'язку уточнимо, що в "Статуті про управління Української православної церкви", затвердженому собором 27 травня, йдеться, що УПЦ "є самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрої відповідно до Грамоти Патріарха Московського і всієї Русі Олексія II від 27 жовтня 1990 року". А в тій грамоті йдеться, що УПЦ з'єднана "з Єдиною Святою, Соборною та Апостольською Церквою" "через нашу Російську Православну Церкву". Це означає, що УПЦ де-юре залишається структурою у складі РПЦ та не є автокефальною церквою.

На користь версії про змову між Банковою та Новинським свідчить ще одна обставина. Публічно влада не афішує своєї підтримки УПЦ МП. Хоча, здавалося б, чого соромитись, якщо ти вважаєш свою позицію правильною. Але влада боїться негативної реакції патріотичного електорату. Тому публічно вона вдає, що стурбована "збереженням єдності суспільства". А навзамін попи УПЦ МП мають на виборах агітувати свою паству на користь нинішньої влади.