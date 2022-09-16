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Джеймі Даймон
Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги
08:39 16.09.2022 |
Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на 600 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті Білого дому і Пентагон.
У заяві Білого дому наголошується, що Байден "надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 млн доларів на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військовий вишкіл і навчання з метою допомоги Україні".
У поширеній в четвер письмовій заяві держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США "разом з союзниками і партнерами постачають озброєння і техніку, які українські війська так ефективно застосовують, продовжуючи успішний контрнаступ".
"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.
Яка зброя увійде в новий пакет
* Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
* 1000 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;
* Чотири протиартилерійських радара;
* Чотири вантажівки і вісім причепів для перевезення важкої техніки;
* Повітряні системи проти БПЛА;
* Обладнання для розмінування;
* Протипіхотні боєприпаси Claymore;
* Підривні боєприпаси та обладнання;
* Стрілецька зброя і боєприпаси;
* Прилади нічного бачення, холодне спорядження та інше Польове спорядження.
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