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АНАЛІТИКА

Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги

 

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на 600 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті Білого дому і Пентагон.

У заяві Білого дому наголошується, що Байден "надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 млн доларів на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військовий вишкіл і навчання з метою допомоги Україні".

У поширеній в четвер письмовій заяві держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США "разом з союзниками і партнерами постачають озброєння і техніку, які українські війська так ефективно застосовують, продовжуючи успішний контрнаступ".

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.

Яка зброя увійде в новий пакет

* Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

* 36 000 105-мм артилерійських снарядів;

* 1000 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;

* Чотири протиартилерійських радара;

* Чотири вантажівки і вісім причепів для перевезення важкої техніки;

* Повітряні системи проти БПЛА;

* Обладнання для розмінування;

* Протипіхотні боєприпаси Claymore;

* Підривні боєприпаси та обладнання;

* Стрілецька зброя і боєприпаси;

* Прилади нічного бачення, холодне спорядження та інше Польове спорядження.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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