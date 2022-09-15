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АНАЛІТИКА

В бюджете-2023 не будет денег на выборы Рады: Прогнозируется сохранение военного положения

 

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что при подготовке государственного бюджета на 2023 год в него не заложили деньги на проведение очередных выборов в Верховную Раду. Это связано с тем, что базовый прогноз предполагает сохранение военного положения, сказал он в интервью Суспильному.

"Мы не можем закладывать средства на выборы, потому что у нас базовый допуск при подготовке бюджета: военное положение будет в течение 2023 года. Когда военное положение, нельзя проводить выборы. Как только оно завершается, у нас есть норма, позволяющая начать процесс изменений бюджета и найти ресурсы для проведения выборов", - пояснил он.

Очередные парламентские выборы по Конституции Украины должны пройти в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, то есть 29 октября 2023 года.

Перед началом российского вторжения велись дискуссии о возможности переноса выборов на 2024 год, поскольку срок полномочий Верховной Рады должен составлять пять лет, но если выборы состоятся 29 октября 2023 года, тогда он будет составлять только четыре года и четыре месяца.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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