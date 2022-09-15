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АНАЛІТИКА

Місію МВФ в Україні очолив економіст із досвідом роботи у повоєнному Іраку

 

Міжнародний валютний фонд призначив главою місії в Україні британця Гевіна Грея (Gavin Gray) замість Іванни Владкової Голлар, яка очолювала її останні два роки. Як повідомляє Bloomberg, Грей у 2018-2020 роках очолював місію МВФ в Іраку.

Він приступить до роботи з 20 вересня.

Саме Грей буде вести переговори з Україною про нову довгострокову кредитну програму, що має дозволити Україні пережити 2023 рік із рекордним дефіцитом бюджету.

Владкова Голлар перейде на іншу посаду у МВФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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