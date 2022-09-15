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Україна підписала угоду з країнами G7 про припинення виплат за офіційним боргом
23:54 14.09.2022 |
Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо припинення виплат за державним і гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом'якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України.
"Угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік", - наголошується у релізі Мінфіну України у середу ввечері.
Згідно з ним, меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США, а загальна сума боргу, що покривається цим Меморандумом, становить приблизно $3,1 млрд.
"Після підписання цього Меморандуму ми матимемо двосторонні переговори з нашими країнами-партнерами. Разом із ними ми шукатимемо рішення, які дозволяють Україні мати доступ до валютної ліквідності, щоб покрити наш щомісячний дефіцит державного бюджету під час війни в короткостроковій перспективі, впоратися з нашими фінансовими зобов'язаннями у середньостроковій перспективі та якнайшвидше відновити нашу економіку, коли ми переможемо", - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів Сергія Марченка.
Група офіційних кредиторів України вітала реформи, здійснені урядом України для подолання економічних і фінансових наслідків війни, а також закликала всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко досягти згоди з Україною щодо припинення виплат за боргом.
Як повідомлялося, раніше в серпні Україна домоглася відстрочки на два роки погашення та виплат відсотків за 13 випусками суверенних єврооблігацій загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд, а також перегляду умов щодо ВВП-варрантів.
У строк до липня 2024 року підлягали погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року - на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го - на $1 млрд 355,23 млн і 1 лютого 2024 року - на $750 млн.
Грубо виплати відсотків за ними та ще 10 випусків єврооблігацій у наступні 24 місяці склали б за поточними ставками близько $3 млрд.
Крім того, пропозицію про відстрочку виплат і погашення на два роки ухвалили і власники випущених під держгарантії єврооблігацій "Укравтодору" на $700 млн із погашенням у 2028 році та ставкою 6,25% та НЕК "Укренерго" на $825 млн із погашенням у 2026 році та ставкою 6,875%.
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