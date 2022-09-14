Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС - Шмигаль

Дефіцит державного бюджету України, згідно з затвердженим урядом 13 вересня проєктом, оцінюється приблизно у $38 млрд, основними джерелами його фінансування плануються США - $18 млрд, МВФ та ЄС - до $12 млрд кожен, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Близько $38 млрд - це дефіцит бюджету наступного року, які ми залучатимемо від наших міжнародних партнерів і через військові облігації. Це два джерела, крім податкових надходжень, які ми бачимо наступного року", - сказав він на пресконференції в Києві в середу.

Шмигаль нагадав, що МВФ погодив на неформальній зустрічі цього тижня виділення Україні ще $1,4 млрд екстреного фінансування в рамках RFI.

"Ми домовилися про те, що продовжуватимемо працювати з МВФ уже цього року активніше, щоб наступного року мати програму МВФ. Програма, звісно, буде особливою для України, тому що в нас особливі обставини, яких не було за останні 80 років на європейському континенті", - сказав прем'єр.

Говорячи про завершення цього року, він додав, що надійде ще $8 млрд макрофінансової допомоги ЄС: $5 млрд у вигляді довгострокового пільгового кредиту на 18 років цього місяця і $3 млрд, можливо у вигляді гранту, наприкінці жовтня - у листопаді. "Остаточне рішення ще не ухвалено (щодо форми і термінів стосовно $43 млрд)", - уточнив Шмигаль.

За його словами, також Україна розраховує отримати до кінця цього року $4,5 млрд додатково від США в рамках нещодавно зробленої пропозиції президента Джозефа Байдена: по $1,5 млрд щомісяця.

Прем'єр зазначив, що у 2023 році планується отримувати щомісяця по EUR1 млрд від ЄС та $1,5 млрд від США, а також сумарно на рік $12 млрд від МВФ.

"Наступного року ми говоримо про три джерела фінансування нашого дефіциту. Євросоюз - ми просимо макрофінансову допомогу EUR12 млрд: по EUR1 млрд щомісяця, МВФ, який мав би надати $12 млрд за програмою наступного року, і США - по $1,5 млрд на місяць. Це вийде сукупно фінансування $3,5 млрд на місяць, яке повністю закриє наш дефіцит бюджету", - сказав Шмигаль.

Він додав, що залишається додатково також "подушка безпеки" у вигляді військових облігацій на екстрені випадки або для фінансування розривів у надходженні міжнародної допомоги.

