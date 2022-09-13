Фінансові новини
- |
- 13.09.22
- |
- 20:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
18:19 13.09.2022 |
Неформальна рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 12 вересня відкрила можливість для отримання Україною чергових коштів у рамках інструменту швидкого фінансування (RFI), повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.
"Упевнений, що Україна отримає (ці кошти) менше, ніж упродовж місяця", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії у вівторок.
Рашкован висловив упевненість, що будуть кошти від Фонду Україні й за іншими програмами.
За його словами, президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва обговорили перспективи фінансової співпраці у вівторок.
Рашкован нагадав, що МВФ 9 березня затвердив запит України щодо надзвичайного фінансування на $1,4 млрд у рамках RFI і наступного дня перерахував ці гроші країні.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
ТОП-НОВИНИ
|На Банковій визначили обриси договору про гарантії безпеки, яких прагне Україна
|«План Маршалла» від Фонду Маршалла. На що хочуть перетворити Україну після війни
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
|Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів
|«Слуга народу» Трухін отримав підозру
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
Бізнес
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249
|Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду
|Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління