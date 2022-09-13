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АНАЛІТИКА

Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован

18:19 13.09.2022 |

Економіка

 

Неформальна рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 12 вересня відкрила можливість для отримання Україною чергових коштів у рамках інструменту швидкого фінансування (RFI), повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Упевнений, що Україна отримає (ці кошти) менше, ніж упродовж місяця", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії у вівторок.

Рашкован висловив упевненість, що будуть кошти від Фонду Україні й за іншими програмами.

За його словами, президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва обговорили перспективи фінансової співпраці у вівторок.

Рашкован нагадав, що МВФ 9 березня затвердив запит України щодо надзвичайного фінансування на $1,4 млрд у рамках RFI і наступного дня перерахував ці гроші країні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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