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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, повідомляється на сайті НБУ.
"З огляду на прогнозовану інфляційну динаміку та баланс інфляційних ризиків, правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25%. Це рішення відповідає базовому сценарію макроекономічного прогнозу, який передбачає збереження облікової ставки на поточному рівні щонайменше до II кварталу 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що Нацбанк готовий за необхідності підвищити ключову ставку понад поточний рівень та вживати додаткових заходів для захисту міжнародних резервів та збереження керованості інфляційних процесів.
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