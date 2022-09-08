НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, повідомляється на сайті НБУ.

"З огляду на прогнозовану інфляційну динаміку та баланс інфляційних ризиків, правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25%. Це рішення відповідає базовому сценарію макроекономічного прогнозу, який передбачає збереження облікової ставки на поточному рівні щонайменше до II кварталу 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що Нацбанк готовий за необхідності підвищити ключову ставку понад поточний рівень та вживати додаткових заходів для захисту міжнародних резервів та збереження керованості інфляційних процесів.

