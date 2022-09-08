Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів

Президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів.

Про це повідомив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, пише "Європейська правда".

"Вчора президент схвалив новий транш пакета допомоги Україні вартістю $675 млн", - повідомив Остін.

Новий пакет, за його словами, включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.

Аналіз включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники.