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Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів
12:15 08.09.2022 |
Президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів.
Про це повідомив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, пише "Європейська правда".
"Вчора президент схвалив новий транш пакета допомоги Україні вартістю $675 млн", - повідомив Остін.
Новий пакет, за його словами, включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.
За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.
Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.
Аналіз включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники.
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