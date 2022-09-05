Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»

Родина власника каналу "Наш", колишнього народного депутата Євгенія Мураєва переписала свій бізнес на Вадима Слюсарєва, якого ЗМІ називали "одним із кураторів партії "Слуга народу" у Харківській області", та його адвокатку Олену Бардіну.

Про це повідомляє галузеве видання "Детектор медіа" із посиланням на дані "Харківського антикорупційного центру".

Йдеться про три товариства з обмеженою відповідальністю: "Східна фінансова група", "Завод "Рапід"" та "Альтеп". Співвласником останнього раніше був Костянтин Пивоваров, довірена особа Миколи Азарова. З колишнім прем'єр-міністром пов'язують й самого Мураєва.

За даними YouControl, нещодавно засновником "Східної фінансової групи" став Вадим Слюсарєв, а директоркою - Олена Бардіна. В 2019 році у розслідуванні журналіста Георгія Шабаєва для програми "Схеми" Слюсарєва називали тіньовим куратором штабу команди Зеленського у Харківській області. У минулому Слюсарєв був помічником Артема Пшонки.

За даними "Української правди", бізнесмен 18 лютого виїхав з України до РФ. Після того, як про це стало відомо, з офіційного сайту партії "Слуга народу" було видалено сторінку, де Слюсарєв згадувався як член ради Харківської обласної партійної організації.

Адвокатка Слюсарєва Олена Бардіна заявила ЗМІ, що він не перебуває і не перебував в Росії.

Сама Бардіна є директоркою усіх трьох фірм, які були пов'язані з Мураєвим, - "Східна фінансова група", "Хендлік Технік", завод "Рапід".

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін зауважив, що тиви Мураєва варто було конфіскувати раніше, дотримуючись норм закону "Про санкції", адже зволікаючи з конфіскацією, Україна втратила ці активи.

За його даними, "Східна фінансова група" має 39 млн грн у довгострокових фінансових інвестиціях, а завод "Рапід" займається будівництвом каркасних конструкцій та деревообробкою.

"Формально ці фірми нещодавно вийшли із власності сім'ї Мураєвих. Втім, Мураєв і надалі зберігає контроль через заведену номінальну власницю", - наголошує Шабунін.

Він нагадав про інші активи Мураєва, які ще можна конфіскувати:

* ТОВ "Альтеп", де партнером Мураєвих є фірма довіреної особи Азарова. З 2014 по 2021 рік фірма виграла тендери на 90 млн грн і має у власності 26 земельних ділянок;

* ТОВ "Спецмонтаж", яке виготовляє системи вентиляцій і з 2018 року постачає їх до ЄС;

* майно забороненої партії "Наші", яку очолює Мураєв.

Як повідомлялось, 11 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження персональних економічних санкцій проти російської компанії "Вітрина ТВ", а також телеканалів "Наш" і "Максі-ТВ", які пов'язували з Мураєвим.

Діяльність проросійської партії Євгена Мураєва "Наші" 14 червня 2022 року заборонив Восьмий апеляційний суд Львова. За рішенням суду майно партії "Наші" та всіх її осередків передається державі, але це рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.