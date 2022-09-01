Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла

У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.

Про це йдеться у відповіді Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону на запит РБК-Україна.

Тривалість опалювального періоду

Як зазначається у відповіді, рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

"Отже, рішення місцевих органів самоврядування про початок та закінчення опалювального періоду приймається з урахуванням кліматичних умов задля забезпечення населення опаленням у відповідності до державних санітарних норм і правил, і першочергово для забезпечення теплом об'єктів соціальної сфери (дошкільних закладів, закладів освіти, закладів охорони здоров'я). Іншого діючим законодавством не передбачено", - йдеться в листі.

Температура в житлових приміщеннях

У Мінрегіоні також повідомили, що діючими нормами визначено, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С.

"В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов'язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення", - йдеться в листі.

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що взимку температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.