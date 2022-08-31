Фінансові новини
- |
- 31.08.22
- |
- 17:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС не буде вводити загальну заборону на видачу віз росіянам - Сійярто
15:43 31.08.2022 |
Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією про спрощення візового режиму та наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про домовленість, досягнуту на зустрічі глав МЗС ЄС у Празі, оголосив міністр закордонних справ Петер Сійярто у своєму Facebook.
Дипломат сказав, що Угорщина разом з деякими іншими державами-членами виступила проти загальної візової заборони для росіян на зустрічі міністрів ЄС у Празі.
"Загальної заборони на видачу віз громадянам Росії не буде. Кілька держав-членів підняли свій голос проти цього, включаючи мене", - зазначив Сійярто.
Він сказав, що угода, яка спрощує видачу віз, буде призупинена. Це рішення отримало підтримку кваліфікованої більшості.
Сійярто не сказав, чи підтримує Угорщина цей захід.
Країни східної та північної Європи рішуче підтримують заборону туристичних поїздок росіян до ЄС.
Серед країн, які поки виступають проти візових обмежень для звичайних росіян - Німеччина, Франція та країни Південної Європи, зацікавлені у російських туристах.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа генерала Кривоноса. Кому потрібен конфлікт між Зеленським та Залужним
|У ДБР прокоментували справу проти генерала Кривоноса через оборону аеропорту «Київ»
|Навіть Трамп не врятує Путіна. Навіщо Байдену військова місія США в Україні
|Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
|Можливий удар по Печерських пагорбах: Чи ризикне путін остаточно закопати росію
|Зеленський різко відповів на пропозицію завезти МАГАТЕ з боку Криму
|Мінкульт та агенція Banda оскандалилися з новим жестом Тризуба Незалежності
Бізнес
|Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
|Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
|Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків
|Вчені знайшли матеріал із «пам'яттю» про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково
|Starlink знизив вартість послуг для українців майже вдвічі
|Використання комп’ютера знижує ризик деменції, а перегляд телевізора підвищує її ймовірність – Дослідження
|У Китаї до 2030 року відмовляться від продажу авто з бензиновими та дизельними двигунами