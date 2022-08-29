Справа генерала Кривоноса. Кому потрібен конфлікт між Зеленським та Залужним

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Валерій Залужний не має наміру спростовувати той факт, що він особисто призначив Сергія Кривоноса керівником оборони аеропорту "Київ".

Державне бюро розслідувань вирішило вдарити по генералу Сергію Кривоносу, який 25 лютого організував оборону аеропорту "Київ" (Жуляни). Можна лише здогадуватися, чи це власна ініціатива ДБР чи виконання побажань Банкової. Важливим є той факт, що в результаті під ударом опинився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Незаконна оборона"

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ДБР порушило проти Кривоноса кримінальну справу. Він оприлюднив запит із ДБР до Генштабу ЗСУ, датований 17 серпня. У документі наголошується, що з 6 серпня слідчі ДБР розслідують "можливі протиправні дії військових службових осіб" в аеропорту "Київ". У зв'язку з цим ДБР вимагає від Генштабу "надати у можливо стислі терміни" відомості, підтверджені копіями відповідних документів: чи перебував Кривонос на військовій службі з 25 лютого по 10 квітня 2022 р.; "чи уповноважувався Кривонос... на вчинення дій щодо організації оборони міжнародного аеропорту "Київ" і, якщо так, то яким наказом, розпорядженням"; а якщо не уповноважувався, то "чи проводились перевірки щодо підстав його перебування на території міжнародного аеропорту "Київ" починаючи з 25.02.2022 та надання ним наказів та розпоряджень військовим формуванням, які здійснювали оборону аеропорту".





З цих офіційних формулювань ДБР чітко видно, у чому суть претензій до Кривоноса: мовляв, він незаконно, не маючи повноважень, організував оборону аеропорту та видавав накази та розпорядження військовим формуванням. Це прямий удар по Залужному, бо саме він 25 лютого усно доручив Кривоносу очолити оборону аеропорту, а оформив це письмовим наказом лише 13 березня.

З погляду військових це кримінальне провадження вкрай погано тхне. Першого ж дня повномасштабного російського вторгнення ДБР втекло (евакуювалося) з Києва ближче до польського кордону. А тепер воно зайнялося кримінальним переслідуванням бойового генерала, який організував оборону столичного аеропорту, де очікували висадки російського десанту. Мовляв, оборона була незаконною, бо не було письмового наказу.

У соцмережах зараз багато обурених коментарів. Справді, у Києві в перші дні великої війни взагалі цивільним роздавали зброю - і що, на думку ДБР, тепер треба садити "за незаконну оборону" всіх, хто роздавав, і тих, хто отримував? Оформляти все письмовими наказами - це останнє, про що думали військові за тих умов. А зараз тилові щури зайнялися переслідуванням військових - навіть не чекаючи перемоги, просто в розпал війни. Якщо в "незаконній обороні" підозрюється генерал, то на аналогічні звинувачення може чекати будь-який офіцер, який воював, а не відсиджувався в тилу.

Підкоп під Залужного?

Для військових очевидне й інше: ДБР копає під Залужного. Будь-які звинувачення керівникові оборони аеропорту "Київ" автоматично зачеплять головнокомандувача ЗСУ, який підпорядкував Кривоносу цілу низку підрозділів.

"У Жулянах я з'явився 25 лютого, - розповів генерал 26 серпня в ефірі радіо "Київ FM". - З 25 лютого в аеропорту "Жуляни" не було абсолютно нікого з величезної команди компанії, яка обслуговує аеропорт... Аеропорт був кинутий напризволяще ". Він наголосив, що його головною метою було не допустити сценарію Гостомеля, де російський десант встиг висадитися, що дозволило військовим РФ окупувати західні передмістя столиці. За словами Кривоноса, Залужний направив до київського аеропорту нацгвардійців, прикордонників, строковиків із президентського полку, ветеранів морської піхоти, курсантів військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка, військових із ДУК "Правий сектор".

"Ці люди і забезпечили те, що унеможливило бажання ворога захопити аеропорт. Адже ми розуміли, що у разі успішного захоплення аеропорту росіянами - від аеропорту до президентського кварталу у нас там трохи менше семи кілометрів, - розповів Кривонос. - Росіяни могли захопити аеропорт, і за прикладом Василькова і Гостомеля ми бачили, як вони це робили. Тому ми досить швидко вжили певних заходів, щоб унеможливити посадку літаків взагалі будь-яких".

У коментарі Бутусову Кривонос повідомив деякі подробиці цих заходів: "Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесантної оборони. Налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили організацію". Зрозуміло, що ці дії завдали певних збитків майну аеропорту.

29 серпня ДБР публічно підтвердило, що суть претензій саме у цьому. "Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища. У рамках розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю".

Тобто ДБР стверджує, що не було військової необхідності пошкоджувати злітно-посадкові смуги. Однак закон про ДБР не наділяє це відомство повноваженнями визначати, що є військовою необхідністю, а що ні. Тож ДБР уже перевищило свої повноваження. Не його функція - визначати, як має організовуватися оборона аеропорту. І так само не є функцією ДБР оцінювати, чи правильно було організовано цю оборону.

Версії Кривоноса та Генштабу

Про те, як організовувати оборону аеропорту, генерал-майор Сергій Кривонос знає не з теорії. 2014-го він особисто командував обороною Краматорського аеропорту. Потім був начальником Управління спеціальних операцій Генштабу ЗСУ, першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, з 12 березня 2019 р. до 29 грудня 2020 р. - заступником секретаря РНБО. 5 червня 2021 р. він повідомив, що його звільнили з військової служби. Зараз він стверджує: "Перед війною я був звільнений з армії через критику бездіяльності Зеленського у сфері оборони та провалу Офісом президента та Міністерством оборони підготовки України до російської агресії".

Взявши на себе оборону аеропорту "Київ", Кривонос побачив у цьому шанс повернутися до ЗСУ. "Всі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 13 березня Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу", - стверджує Кривонос. Свої слова він підкріпив документами (їх оприлюднив Бутусов).

За словами Кривоноса, його повернення до ЗСУ не сподобалося на Банковій: "29 березня я прибув до Валерія Федоровича та дізнався, що наказ про зачислення мене на службу відмінено. Я дізнався у керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом верховного головнокомандувача Зеленського". Як стверджує генерал, його джерела сказали прямо: "Наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой - верховний, він вважає, що ти будеш заважати йому".

"У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленський вважає мене політичним опонентом", - заявив Кривонос. І розслідування ДБР він пов'язує саме з цим: "Щоб змусити мене припинити вимагати відновлення законного наказу про зачислення на військову службу, верховний головнокомандувач знаходить час давати незаконні вказівки слідчим ДБР".

29 серпня всю цю історію був змушений прокоментувати Генштаб ЗСУ. Зокрема, щодо документів, оприлюднених Бутусовим, Генштаб заявив: "З 24.02.2022 року до сьогодні Кривонос С.Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації". Це лише констатація того факту, що на даний момент офіційно вважається, що Кривонос не був повернений на військову службу.

Але це зовсім не спростовує того, що Кривонос командував обороною аеропорту "Київ" за дорученням Залужного. Більше того, Генштаб у своєму повідомленні прямо підтверджує цей факт. "Щодо участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту Київ: від початку широкомасштабної збройної агресії його, виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід щодо оборони Краматорського аеродрому 2014 року, головнокомандувачем ЗС України було призначено керівником оборони аеропорту "Київ".

У той же час, Генштаб був змушений публічно спростувати версію Кривоноса про те, що розслідування ДБР інспіровано Банковою. "Публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Власне, нічого іншого він не міг сказати. Навряд чи можна було очікувати, що Генштаб підтвердить вплив Банкової на ДБР. І так само навряд чи можна було очікувати від Генштабу спростування того факту, що Залужний доручив Кривоносу керувати обороною аеропорту "Київ". Та й сам Залужний у жодному разі не міг би заявити, що Кривонос був там самозванцем, ніхто йому нічого не доручав, а захищати аеропорт взагалі не треба було, хай би його росіяни захопили, хіба шкода.

Тож тепер ДБР доведеться самому розхльобувати цю кашу, навіть якщо заварили її на Банковій. Адже Залужний, як бачимо із повідомлення Генштабу, не має наміру спростовувати той факт, що він особисто призначив Кривоноса керівником оборони аеропорту "Київ". Отже, покарати Кривоноса, не зачепивши Залужного, не вийде.

Якщо Банковій та ДБР вистачить розсудливості, справа Кривоноса буде тихо закрита, наче її й не було. Звичайно, мало хто повірить, що ДБР саме вигадало цю справу. Але можна буде все списати на ексцес виконавця: мовляв, слідчі виявили зайву службову запопадливість і перестаралися.