Навіть Трамп не врятує Путіна. Навіщо Байдену військова місія США в Україні

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Вашингтон має намір допомогти нам "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього, здатних захищати Україну довгі роки".

Президент США Джо Байден останні півроку розмовляє з Путіним виключно мовою жестів. Особливо промовисті жести всі побачили 24 серпня, на День Незалежності України. Байден оголосив про новий пакет воєнної допомоги Україні на рекордну суму $2,98 млрд. А The Wall Street Journal повідомила, що Вашингтон також планує призначити генерала для керівництва американською військовою місією на підтримку України.

Сенс цих жестів уже прокоментували представники Пентагону. Судячи з їхніх роз'яснень, Вашингтон упевнений, що Україна із західною підтримкою зможе відвоювати свої території, навіть якщо на це знадобляться кілька років.

"Виклик путінській теорії"

Почнемо із загальної картини, якою її бачать у Вашингтоні: на що сподівається Путін і що цьому збирається протиставити Байден. Про це розповів на брифінгу заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль.

"Наскільки ми можемо судити, Путін не відмовився від своїх спільних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення режиму, повернення України до складу нової Російської імперії. Що він зробив, то це подовжив свій графік, визнавши, що він йде не за планом. І, як наслідок, його теорія перемоги полягає в тому, що він може перечекати всіх. Він може перечекати українців, тому що вони будуть змучені та виснажені. Він може перечекати нас, тому що ми зосередимо свою увагу на іншому. Він може перечекати європейців через високі ціни на енергоносії або ще щось", - сформулював Каль надії Путіна.

Зрозуміло, що представник Пентагону не міг згадувати у цьому контексті внутрішньополітичні проблеми США. Але його слова "перечекати нас" натякають саме на це. Путін може сподіватися перечекати Байдена - дочекатися 5 листопада 2024 р., коли в США мають відбутися президентські вибори. Кремль, мабуть, має підстави припускати, що якщо переможе Дональд Трамп, то позиція США зміниться радикально. Місяць тому Трамп оскандалився заявою про те, що Україна мала визнати Крим частиною РФ і відмовитися від курсу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з Росією. І хоча потім риторика Трампа змінилася, це може бути не більш ніж хитрощами.

Так от, адміністрація Байдена збирається не просто поламати кремлівські плани, а й обернути розвиток подій у протилежний бік. Щоб новий господар Білого дому, навіть якщо це буде Трамп, уже нічого не зміг змінити.

Каль наголосив, що оголошений Байденом пакет на суму $2,98 млрд націлений на те, щоб дати Україні необхідне у середньостроковій та довгостроковій перспективі. "Справа не в боротьбі сьогодні, завтра, наступного тижня, справа у спроможності України захистити себе та стримати подальшу агресію через рік, через два роки", - уточнив він. За його словами, цей пакет "кидає виклик путінській теорії, згідно з якою ми не підтримуватимемо Україну в довгостроковій перспективі".

До речі, це будуть абсолютно нові системи. Фізично вони ще не виготовлені - це замовлення, яке отримають американські збройові компанії. Постачання озброєнь з цього пакета почнеться в найближчі кілька місяців і продовжиться найближчими роками. Ці системи, каже Каль, "сформують кістяк потужних українських сил майбутнього, здатних захищати Україну довгі роки".

"Винищувачі - на столі переговорів"

Втім, стримати подальшу агресію - це лише програма-мінімум. Білий дім планує досягти трьох цілей. Ось як їх сформулював Каль. Перша мета - щоб Україна вижила та збереглася як демократична, незалежна, суверенна країна з недоторканністю своєї територіальної цілісності. Друга - щоб Росія заплатила ціну, яка перевищує вигоди, що вона отримує від агресії, щоб вона не повторила цього знову і щоб інші агресори засвоїли цей урок. Третя - щоб плани Путіна послабити Захід та НАТО були перевернуті "з ніг на голову" - тобто щоб НАТО і вільний світ стали сильнішими. "Я думаю, що ми перебуваємо на шляху до досягнення всіх трьох цілей", - резюмував заступник міністра оборони США.

Також він акцентував на тому, що пакет у розмірі $2,98 млрд "не буде нашим останнім, ми продовжимо тісно консультуватися з Україною щодо її короткострокових, середньострокових та довгострокових потреб". Журналісти, звичайно ж, спитали його про літаки. Відповідаючи на це запитання, Каль повідомив, що міністр оборони Ллойд Остін доручив своєму офісу працювати з Об'єднаним комітетом начальників штабів та Європейським командуванням США "над картиною майбутніх збройних сил України на середньострокову та довгострокову перспективу" у тісній консультації з українцями. "Можу вам сказати, що винищувальна авіація залишається на столі переговорів, просто остаточних рішень щодо цього ще не прийнято", - додав він.

Довгострокова місія

Власною інформацією щодо довгострокових планів Білого дому поділилася газета The Wall Street Journal. За її даними, найближчими тижнями адміністрація Байдена планує дати назву своїй військовій місії з підтримки України та призначити генерала, який її очолить. Наділення операції власним ім'ям, зазначає газета, формально визнає армійські зусилля США, подібно до того, як Пентагон назвав місії в Іраку та Афганістані операціями "Іракська свобода", "Нескорена свобода" та "Вартовий свободи".

Деякі українські медіа поспішили інтерпретувати це повідомлення у тому сенсі, що, мовляв, США збираються розпочати в Україні військову операцію, якою керуватиме генерал. Але нічого подібного у повідомленні WSJ немає. Там йдеться виключно про місію щодо навчання українських військових та надання допомоги. Бачити в цьому американську військову операцію - це фактично підігрувати кремлівській пропаганді, яка постійно бреше, що Росія воює в Україні не з українцями, а з НАТО.

Сенс повідомлення WSJ зовсім інший: американці вирішили оформити свою місію в Україні як довгострокову. І це повністю вписується в ті плани Білого дому, про які йшлося вище.

Наділення навчання та допомоги власним ім'ям, підкреслює WSJ, має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай тягне за собою довгострокове цільове фінансування та можливість спеціальної оплати, стрічок та нагород для військовослужбовців, які беруть участь у цих зусиллях. Вибір генерала, який, як очікується, буде дво- чи тризірковим, відображатиме створення команди, відповідальної за координацію зусиль, перехід від переважно разових заходів до навчання та допомоги українцям протягом багатьох років.

Інформацію WSJ на прохання журналістів прокоментував на брифінгу речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер. Він не захотів підтверджувати повідомлення газети, але поділився власними міркуваннями "зі свого досвіду". Коли операція отримує назву, це зазвичай спричиняє фінансування на рівні Міноборони. Як правило, залежно від розміру та розмаху цієї операції, матиме місце якесь координаційне співробітництво між Міноборони та Об'єднаним комітетом начальників штабів. "Не знаючи, про що ми конкретно говоримо, я розмірковую тут щодо спільної оперативної групи, чи зусиль на театрі воєнних дій, чи глобальних зусиль, це просто залежить від ситуації", - пояснив він різноманітність можливих варіантів.

Отже, якщо це реалізується, американська місія в Україні отримає не просто власну назву, а окремий рядок у військовому бюджеті, постійний штатний склад та високий статус командування. Завдання цієї місії можуть змінюватись в залежності від розвитку ситуації. І це також попередження Путіну від Байдена.