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АНАЛІТИКА

NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США

 

Україна отримає від США низку озброєнь в рамках найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Зокрема, українським військовим передадуть системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

* шість систем ППО NASAMS з додатковими боєприпасами;

* до 245 000 снарядів для 155-мм артилерії;

* до 65 000 снарядів для 122-мм мінометів;

* до 24 протиартилерійських радарів;

* розвідувальні БПЛА Puma і допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;

* системи протидії безпілотникам VAMPIRE;

* ракетні системи з лазерним наведенням;

* фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює прихильність США довгостроковій підтримці України, представляючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії", - підкреслюють в Пентагоні.

У відомстві також зазначили, що з січня 2021 року США виділили для України понад 13,5 млрд доларів в рамках допомоги в оборонній сфері.

Нагадаємо, в День Незалежності України президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для ЗСУ. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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