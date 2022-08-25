Фінансові новини
- |
- 25.08.22
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
22:31 24.08.2022 |
Україна отримає від США низку озброєнь в рамках найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Зокрема, українським військовим передадуть системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:
* шість систем ППО NASAMS з додатковими боєприпасами;
* до 245 000 снарядів для 155-мм артилерії;
* до 65 000 снарядів для 122-мм мінометів;
* до 24 протиартилерійських радарів;
* розвідувальні БПЛА Puma і допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;
* системи протидії безпілотникам VAMPIRE;
* ракетні системи з лазерним наведенням;
* фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює прихильність США довгостроковій підтримці України, представляючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії", - підкреслюють в Пентагоні.
У відомстві також зазначили, що з січня 2021 року США виділили для України понад 13,5 млрд доларів в рамках допомоги в оборонній сфері.
Нагадаємо, в День Незалежності України президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для ЗСУ. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
|Можливий удар по Печерських пагорбах: Чи ризикне путін остаточно закопати росію
|Зеленський різко відповів на пропозицію завезти МАГАТЕ з боку Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Усе по 10%: скільки коштуватиме Україні радикальна податкова реформа
|Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний
|Замах на Дугіна: Хто і навіщо хотів вбити «ідеолога рашизму»
|Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку - глава Мінцифри
|Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги
|Небезпечний прецедент. Як суд стягує гроші з Правекс Банку через орендований сейф
|Україна заарештувала нерухомість і заводи росіян на $1,5 млрд. Що їх чекає
Бізнес
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію
|Рейтинг найбільших ІТ-компаній України — оновлення складу «великої п’ятірки» та падіння загальної кількості спеціалістів нижче 100 тис.
|Найбільша авіакомпанія світу замовила 20 надзвукових лайнерів Overture
|Mazda 3 та CX-30 перейдуть на гібридні двигуни
|Європейська космічна агенція розглядає ракети SpaceX як заміну російським «Союзам»
|SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
|Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні