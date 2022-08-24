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АНАЛІТИКА

Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім

 

Президент США Джо Байден у День Незалежності України оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки України - $2,98 млрд, який буде надано у вигляді зброї та спорядження, повідомляє Білий дім.

"Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. В рамках цього зобов'язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько $2,98 млрд у вигляді зброї та спорядження, які буде надано в рамках ініціативи сприяння безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Президент США наголосив, що це дасть змогу Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи й радари.

"Сьогодні та щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка спонукає самодержавство, не може зрівнятися з полум'ям свободи, яке всюди освітлює душі вільних людей. Сполучені Штати, зокрема й горді американці українського походження, сподіваються на те, що в найближчі десятиліття вони продовжать прославляти Україну як демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу державу", - заявив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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