Замах на Дугіна: Хто і навіщо хотів вбити «ідеолога рашизму»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Увечері 20 серпня в Підмосков'ї під час руху вибухнув автомобіль, за кермом якого була пропагандистка Дар'я Платонова. Авто належить її батьку, ідеологу рашизму Олександру Дугіну. Він того вечора поїхав іншою машиною, тому лишився живий.

За інформацією з росії, Дугін, вражений загибеллю доньки, перебуває в лікарні. Російські пропагандисти здійняли ґвалт, звинувачуючи у смерті своєї соратниці українські спецслужби. Одна з чорноротих запутінок Маргарита Симоньян закликає помститися і вдарити по центрах прийняття рішень в Києві. У відповідь на галас з московських боліт радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів: Україна не причетна до підриву пропагандистки, ми, на відміну від рф, не терористична держава.

Чому рашист Дугін небезпечний для оточення путіна

Звертає на себе увагу марка підірваного автомобіля. Один із найбільших мракобісів росії Дугін та його дочка пересувалися не на патріотичній "Ладі Калині", а на Land Cruiser Prado - позашляховик концерну Toyota з недружньої до рф Японії. Звісно, марка авто не має стосунку до загибелі Платонової, проте є додатковою ілюстрацією дволикості ідеологів рашизму: рвуть на собі косоворотки за "велику росію", користуючись при цьому благами, створеними цивілізованим світом.

Та повернемося до інциденту. Дочка Дугіна поверталася з фестивалю "Традиція", який усьоме відбувався у садибі Захарово (Музей-заповідник Пушкіна). Це дійство позиціонується як мистецький фестиваль, куди збираються шанувальники сімейних цінностей і традиціоналізму. Насправді - зборище російських нацистів. Дугін виступав перед його учасниками з лекцією. Джерело в Євразійському союзі молоді, одному із дітищ Дугіна, повідомило: оточення ідеолога рашизму не виключає, що той залишив фестиваль на машині власника холдингу "Царьград" Костянтина Малофєєва. Підсанкційного бізнесмена, причетного до анексії Криму, фінансування "русской весни" та підтримки масштабного вторгнення рф в Україну. "Дугін збирався їхати з дочкою, але до нього підійшов його друг і він поїхав з ним", - цитують очевидця російські джерела.

Хто б не стояв за організацією замаху на Дугіна, звинувачення, звісно, з рф лунають на адресу України. Але насправді українським спецслужбам вбивство Дугіна було абсолютно ні до чого. Його смерть нічого б нам не дала. Цей персонаж, звісно, має прямий стосунок до нинішньої войовничої ідеології росії, проте "ідеологом путіна" називати його неправильно. Від кремлівських кабінетів Дугіна відвадили сектанти-методологи, на чолі яких стоять перші особи в АП путіна Сергій Кирієнко та Антон Вайно. Правильніше називати цю особу ідеологом рашизму - еклектичного вінегрету з євразійства, російського націоналізму, агресивного імперіалізму, ідей діячів "консервативної революції", які заклали фундамент німецького нацизму, традиціоналістів і "нових правих". Коли коротко: Дугін переконаний, що росіяни залишаються вірними віковічним традиціям, але нагорі і у великому бізнесі перебувають люди, які орієнтуються на ворожий росії ліберальний Захід, прибравши цих людей від керма, та народ повернеться до своїх витоків. На початку ХХ ст. точно такі самі ідеї породили фашизм. Але в нинішній росії їхня популярність небезпечна для правлячої еліти, яка ще півроку тому чудово себе почувала, живучи між двома світами, своїм "русскім", де можна доїти власних громадян, і цивілізованим, куди вкладалися "надої". Де ця еліта жила сама, і де навчалися її діти.

Попри усунення від владних коридорів Дугіна активно використовують для пропаганди. Зокрема, згадана вище Симоньян регулярно надає йому слово у підконтрольному їй ТГ-каналі "Незигарь". Зараз Дугін потрібен кремлю, своєю маячнею він впливає на найбільш націоналістично налаштовану частину російського суспільства. Хоча його заяви часто суперечать заявам і діям кремлівців. Можна згадати, як Дугін радів захопленню Зміїного. Мовляв, там знаходиться найдавніше святилище Аполлона, то ж той, хто контролює цей острів, контролює хід світової історії. Росіяни, як відомо, втекли зі Зміїного, то ж хід історії тепер контролюють українці.

Замовне вбивство. Хто замовник

Слідчий комітет рф порушив справу за фактом загибелі дочки Дугіна, назвав її вбивство наперед спланованим і замовним. Слідство вже встановило, що вибухівку прикріпили до дна авто під водійським кріслом. Тобто, водій мав загинути напевно. При цьому з політичними висновками у слідкомі не поспішають. Чому? Справа не лише в тому, що подія трапилася у безпосередній близькості до Москви і наганяти страху на москвичів не хочуть. Бо ще почнуть втікати зі столиці. Як зараз драпають мешканці Бєлгорода і Криму. Очевидно, підрив автівки, в якій мав перебувати Дугін, - початок розбірок між групами впливу. Чи, як кажуть, між баштами кремля. Тому для одурманеного пропагандою плебсу цю історію подають з українським слідом, не виключено повісять підрив на чергових фейкових "укронацистів", а позаочі копатимуть, шукаючи справжніх замовників.

Хто ж ці замовники? Варіантів два - або наближені до кремля особи, або хтось, кому саме зараз вигідне велике збурення в росії. Малофєєв добре відомий політичною підтримкою та фінансуванням крайніх радикальних сил. Він стоїть не лише за Дугіним, який свого часу був головним редактором телеканалу "Царьград", а й за персонажами на кшталт Ігоря Гіркіна, Олександра Бородая та їм подібних. Попри підтримку війни, вони критикують своє вище військове керівництво. Чим створюють тому негативне інформаційне тло. А самі нарощують свою популярність, яку за певних обставин можуть конвертувати у політичні дивіденди. Тут варто згадати, що однією із ключових причин популярності нацистів стала поразка Німеччини у Першій світовій війні. Зараз у росії дещо схожа ситуація - поразка в Україні для крайніх націоналістів стане їхнім шансом не просто бути на побігеньках у кремлівців, а увійти у владні коридори. До того ж менш ніж за місяць, 11 вересня, у рф вибори, на яких традиційно мають перемогти ставленики "Єдиної росії", а критика путіна за провал у війні цьому заважатиме. То ж можна припустити, що вбивством Дугіна цим силам хотіли дати сигнал: прикусіть язики і заховайтесь по норах. Інакше будете наступними. Хоча Дугін і лишився живий, сигнал все одно подали. Хто конкретно за цим стоїть? Відомо, що Малофєєв не в найкращих стосунках із "кухарем путіна" Євгеном Пригожиним, з яким вони конкурують за контроль над ультра-націоналістами в росії та агентами впливу на Заході. Для останнього організувати замах на Дугіна та знайти виконавців з числа "вагнерівців" нескладно. Втім, навряд чи слідком рф копатиме у цей бік.

Інша група впливу, якій вигідна жертва з числа публічних осіб - ті сили в росії, які хочуть прискорити хід війни. Вони розуміють, що все йде до поразки, а один із найпростіших способів гуртування населення навколо теми "війна до кінця" - політичні вбивства. І не противників війни, а прихильників. З подальшими звинуваченнями в атентаті українців чи всього колективного Заходу. Ці сили можуть бути і в кремлі, як ті ж методологи на чолі з Кирієнком, так і серед ультра-націоналістів. Вони орієнтуються на різні групи впливу у владі, якась із них і хотіла відправити Дугіна на концерт до Кобзона. Не вийшло. Але таких дугіних у росії вистачає. То ж країна-агресор входить у новий етап своєї історії, коли політичні вбивства пропагандистів війни використовуватимуть для посилення пропаганди війни. І якщо завтра вб'ють Малофєєва, Гіркіна або навіть Пригожина - нічого дивного. Просто біси почали жерти один одного. А щодо самого Дугіна... Карма його наздогнала: він бажає смерті українцям, а тепер ховатиме свою доньку.