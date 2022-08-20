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АНАЛІТИКА

Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

22:14 19.08.2022 |

Політика

 

США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги.

Про це оголосив Пентагон, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Пакет допомоги оцінюється в $775 мільйонів і включатиме додаткові боєприпаси та 16 гаубичних систем.

Крім того, у пакет допомоги увійдуть 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом та близько 1000 протитанкових комплексів Javelin.

Загалом пакет допомоги передбачає:

- Додатковий боєзапас для систем HIMARS, які раніше надали Києву

- 16 гаубиць та боєприпаси

- 1000 Javelin

- Устаткування для розмінування

- 15 безпілотників ScanEagle для допомоги у розвідці цілей для української артилерії

- 40 машин із захистом від мін і засідок (MRAP), які дозволять українцям пересуватися замінованими ділянками

- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM)

- 1500 протитанкових керованих ракет

- Додаткові Хаммери

- Тактичні захищені системи зв'язку

- підривні боєприпаси

- Прилади нічного бачення

- тепловізійні системи

- Оптика та лазерні далекоміри

Таким чином, загальна військова допомога США, спрямована Україні після вторгнення Росії 24 лютого, становитиме 10,6 млрд доларів.
Ключові теги: США
 

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