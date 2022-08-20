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Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги
22:14 19.08.2022 |
США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги.
Про це оголосив Пентагон, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.
Пакет допомоги оцінюється в $775 мільйонів і включатиме додаткові боєприпаси та 16 гаубичних систем.
Крім того, у пакет допомоги увійдуть 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом та близько 1000 протитанкових комплексів Javelin.
Загалом пакет допомоги передбачає:
- Додатковий боєзапас для систем HIMARS, які раніше надали Києву
- 16 гаубиць та боєприпаси
- 1000 Javelin
- Устаткування для розмінування
- 15 безпілотників ScanEagle для допомоги у розвідці цілей для української артилерії
- 40 машин із захистом від мін і засідок (MRAP), які дозволять українцям пересуватися замінованими ділянками
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM)
- 1500 протитанкових керованих ракет
- Додаткові Хаммери
- Тактичні захищені системи зв'язку
- підривні боєприпаси
- Прилади нічного бачення
- тепловізійні системи
- Оптика та лазерні далекоміри
Таким чином, загальна військова допомога США, спрямована Україні після вторгнення Росії 24 лютого, становитиме 10,6 млрд доларів.
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