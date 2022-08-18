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Усіх торгівців зобов’яжуть встановити POS-термінали. Уряд затвердив поетапний план
09:02 18.08.2022 |
Кабінет міністрів встановив строки, до настання яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані ними товари (надані послуги). До 2026 року POS-термінали будуть зобов'язані встановити всі торгівці, включаючи продавців на ринках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 29 липня 2022 року № 894.
Згідно з постановою, торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно:
* 1) з 1 січня 2023 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;
* 2) з 1 січня 2024 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;
* 3) з 1 січня 2025 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб;
* 4) з 1 січня 2026 року - торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
Водночас вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій.
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