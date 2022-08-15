Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів

Софія Лазарова / НВ

Народна депутатка з фракції Слуга народу, заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що звернулася до СБУ з проханням вивчити діяльність «деяких волонтерів» щодо «підриву нацбезпеки». Це викликало обурення з боку українських волонтерів, військовослужбовців, нардепів і блогерів.

13 серпня Безугла опублікувала у Facebook допис, в якому звинуватила ряд волонтерів у «розхитуванні суспільства».

«Є кілька десятків (чи скільки таких?) «волонтерів"-політиків, «лобістів», «коронованих», які можуть лобіювати певні компанії, політичні сили, розхитувати суспільство тощо. Деякі з них взагалі «професійні» з 2014 року», - написала Безугла.

Вона згадала про свою суперечку з відомою волонтеркою Даною Яровою у коментарях у Facebook під постом нардепки від Євросолідарності Ірини Геращенко про закупівлю бронемашин фондом родини Порошенків.

Безугла назвала піаром закупки для армії з боку одного з лідерів опозиційної політсили, ім'я якого нардепка не уточнює, однак, судячи з посту, йдеться про лідера Євросолідарності експрезидента Петра Порошенка.

Вона також натякнула на нібито «фейкове волонтерство» Дани Ярової. Також нардепка підкреслила, що футболка Ярової коштує 11 тисяч гривень, та зауважила, що це лише підтверджує факт «заробляння на волонтерці».

Суперечка у коментарях під постом переросла у взаємні політичні звинувачення з боку «слуги народу» Безуглої та кількох нардепів від Євросолідарності.

За словами Безуглої, після цієї суперечки нібито «почали розкриватися зв‘язки та однотипні наративи» від «політизованої мережі».

Вона додала, зокрема, скриншоти постів нардепки від Євросолідарності Яни Зінкевич, екснардепа і блогера Борислава Берези, волонтерів Дани Ярової, Наталі Юсупової, Тимофія Златкіна та Мирослава Гая, військовослужбовця і речника розслідувальної спільноти InformNapalm Михайла Макарука.

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Похоже, в Офисе президента решили ввести институт «смотрящих» над боевыми командирами на местах. Это, конечно, шокирующее предположение, но для него есть серьезное основание.



Безугла додала, що ця «політизована мережа» використовує «синхронно єдиний підхід - роз'єднання військово-політичного керівництва держави та підміну понять», просуваючи зокрема наратив про те, що «ЗСУ окремо, а політичне керівництво окремо, аби успіхи ЗСУ не пов‘язувати з Верховним головнокомандувачем, а от всі невдачі, навпаки - пов'язувати».

Безугла повідомила, що надіслала в СБУ звернення з вимогою дослідити зв'язок між низкою волонтерів, оскільки ця «мережа скоординованих дій», на її думку, несе загрозу нацбезпеці.

«Надсилаю в СБУ звернення щодо дослідження цього питання (і „мережі") як такого, що несе загрозу національній безпеці. Подібні явища - ідеальний плацдарм для роботи РФ з внутрішньої дестабілізації країни. Як заступник голови комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки не можу стояти осторонь», - йдеться у дописі Безуглої.





На звернення Безуглої до СБУ відреагувала народна депутатка Ірина Геращенко, опублікувавши заяву партії Європейська Солідарність.

Геращенко заявила, що зв'язки між згаданими «в брудному дописі» Безуглої особами є очевидними: «Всі вони - свідомі громадяни України, які з 2014 року за неї борються, воюють на фронті чи волонтерять, евакуюють поранених і надають їм першу медичну допомогу».

Представниця Євросолідарності додала, що натяки Безуглої на «комерційні зв'язки» і підрив єдності та нацбезпеки - «це вже не хвороблива маячня на своїй сторінці в соцмережах, а реальна образа воїнів і волонтерської спільноти, конкретний приклад мови ненависті і ворожнечі під час війни, протиставлення частин суспільства, які мають різні політичні погляди, але сьогодні об'єдналися навколо захисту країни від ворога-окупанта».

«Вже не анонімні телеграм-канали Банкової, а цілком реальні високопоставлені представники партії влади публічно знецінюють допомогу Петра Порошенка і нашої команди армії, звільнення нами заручників і той факт, що ми не допустили повномасштабного російського вторгнення, утримуючи хиткий мир політико-дипломатичними переговорами. Зневажливо називаючи активну, патріотичну частину суспільства „порохоботами", Мар'яна дозволяє собі, серед іншого, і ейджистські заяви», - написала Геращенко.

У її дописі сказано, що Євросолідарність вимагає публічних вибачень від Безуглої, а також очікує «відповідальної позиції» від керівництва партії Слуга народу.

«Наша команда з розумінням ставилася до людської незрілості пані депутатки, шануючи вибір киян, які делегували її до парламенту. Але всьому є межа. Ми не дозволимо нікому ображати і зневажати наших воїнів і волонтерську спільноту... Ми вимагаємо публічних вибачень від Безуглої щодо Яни та інших волонтерів, а від керівництва партії СН очікуємо відповідальної позиції щодо їх партійців. Очікуємо, що ви дасте оцінку заявам своєї колеги і відмежуєтеся від них», - йдеться у дописі.

«Вимагаємо від влади припинити колоти суспільство через своїх корисних ідіотів», - зазначила нардепка.

Геращенко додала, що СБУ зараз має займатися колаборантами й зрадниками, а не «досліджувати зв'язки волонтерів і військових».

Дана Ярова у відповідь написала, що стала мішенню для нападок Безуглої вочевидь невипадково. Волонтерка зазначила, що має намір піти в політику і розглядає пропозиції.

«Офіс президента, судячи з травлі саме мене, чомусь вважає мене серйозним опонентом», - написала Ярова в фейсбуці, назвавши Безуглу «говорящою головою» керівника ОП Андрія Єрмака.

Також серед імовірних причин виникнення конфлікту вона вказала те, що повідомила в соцмережі про виклик на допит в СБУ генерала Дмитра Марченка, якому закидають нібито розголошення секретних планів.

Ярова також виставила на аукціон і вже продала «скандальну» футболку за 39 920 грн (покупець - ексглава Нафтогазу Андрій Коболєв) та заявила, що передасть вторговані кошти на підтримку ЗСУ.

Речник волонтерської спільноти Inform Napalm Михайло Макарук на своїй сторінці у Facebook написав, що «Офіс президента України в обличчі Мар'яни Безуглої оголосив війну волонтерському руху в Україні». Він також вимагає вибачень від неї.

«Заяви депутатки від партії Слуги народу Мар'яни Безуглої в бік моєї посестри-волонтерки Дани Ярової, що відповідали стилю Безуглої - без аргументації та доказів, сприймаю як образу волонтерів, що на відміну від пані Мар'яни, дійсно допомагають ЗСУ. Оскільки пані депутатка є посадовою особою, я публічно вимагаю привселюдних її вибачень», - йдеться у дописі Макарука.

Блогер та позафракційний народний депутат України VIII скликання, а нині військовослужбовець Борислав Береза також висловив свою підтримку Дані Яровій.

«Безугла дозволяє собі нападати на волонтерів. Це очевидний перебір. Безугла - це еталонний апофеоз некомпетентності, поєднаний із театром абсурду. У будь-якому випадку ідіот залишається ідіотом, навіть якщо він має мандат народного депутата. Але цей ідіот загрався. І я раджу Офісу президента України взяти до уваги поведінку Безуглої. Бо якщо їй усюди ввижаються змови, а зарозумілість заважає адекватно сприймати реальність, то без професійної допомоги психіатра вона не впорається», - написав Борислав Береза.

14 серпня у новому дописі Безугла відповіла на обурення з боку ряду політиків та громадських діячів щодо її звернення до СБУ.

«Цікава підміна понять, що начебто в мене були заяви проти волонтерського руху, що абсолютно не відповідає дійсності», - написала Безугла.

Вона також повторила свої звинувачення у причетності згаданих осіб до однієї «мережі».

«Внутрішня мережа „меншості хейту" (мови ворожнечі) продовжує себе розкривати. Така мережа, виявляється, має різні рівні синхронізації серед певних (лише певних) „волонтерів", блогерів, журналістів і політиків, звісно. Одна з ключових публічних ролей у Ірини Геращенко, що не просто не робить честі, а є предметом оперативного інтересу щодо координації дестабілізаційних процесів. Але це ще не все, є певні зв‘язки процесів з колишнім очільником МВС Арсеном Аваковим. Залишається сподіватися, що це не так», - йдеться у дописі нардепки.

Безугла заявила, що «ці технології мають піти у минуле», оскільки вони створюють ризики «розвитку гібридизації війни у спробах з боку РФ на тлі залишків політичних інтриг „старого стилю"».