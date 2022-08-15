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АНАЛІТИКА

Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони

 Голова ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов

Кабінет міністрів передав державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт" до сфери управління Головного управління розвідки Міноборони.

Про це йдеться у відповідній постанові №892 від 12 серпня.

"Кабінет міністрів постановляє: погодитися з пропозицією розвідувального органу Міністерства оборони щодо передачі дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" - Державного госпрозрахункового зовнішньо-торгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" (код згідно з ЄДРПОУ 30019335) із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Головного управління розвідки Міністерства оборони", - сказано в постанові.

"Спецтехноекспорт"  - українське державне зовнішньоторговельне підприємство, що спеціалізується на експорті та імпорті товарів та послуг ОПК, розвитку інновацій, налагодженні оборонно-технічного співробітництва з країнами-партнерами й іноземними компаніями.

STE представляє українських виробників оборонно-промислового комплексу за кордоном - близько 100 державних підприємств та 70 приватних виробників, 35 дослідницьких центрів та 30 дизайнерських бюро.

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За матеріалами: БізнесЦензор
 

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