Фінансові новини
- |
- 15.08.22
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
10:02 15.08.2022 |
Міністерство закордонних справ України з'ясовує всі обставини ДТП, яке сталося у Відні за участю автомобіля українського військового аташе. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає права співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку", - заявили у МЗС.
Він також зазначив, що посольство України в Австрії взаємодіє з поліцією та учасниками ДТП.
Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у Відні за участю українських дипломатів, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.
Їхній автомобіль протаранив авто з німецькими туристами, яке зупинилося на червоне світло.
За інформацією видання, один із пасажирів відмовився від тесту на алкоголь. При цьому тест на алкоголь ймовірного водія, який, за словами постраждалих, помінявся місцями з пасажиром, показав понад 2 проміле.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
|Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
|Вогонь по своїх. Кому має дякувати Кремль за недовіру між нашими політиками та військовими
|Журналіст Портников знайшов «прослушку» у квартирі у Львові, де проживає з початку війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|McDonald's оголосив про поетапне відновлення роботи в Україні
|Масова приватизація з 1 вересня - що саме піде з молотка?
|Крим став театром бойових дій. Що далі
|Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
|Зброя для населення. Як і що можна легально купити в Україні
Бізнес
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
|Blue Origin виконала шостий суборбітальний політ із космічними туристами
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker