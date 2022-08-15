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АНАЛІТИКА

Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування

10:02 15.08.2022 |

Політика

Міністерство закордонних справ України з'ясовує всі обставини ДТП, яке сталося у Відні за участю автомобіля українського військового аташе. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає права співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку", - заявили у МЗС.

Він також зазначив, що посольство України в Австрії взаємодіє з поліцією та учасниками ДТП.

Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у Відні за участю українських дипломатів, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Їхній автомобіль протаранив авто з німецькими туристами, яке зупинилося на червоне світло.

За інформацією видання, один із пасажирів відмовився від тесту на алкоголь. При цьому тест на алкоголь ймовірного водія, який, за словами постраждалих, помінявся місцями з пасажиром, показав понад 2 проміле.
 

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