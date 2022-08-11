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АНАЛІТИКА

На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні

 

На конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі понад 11 мільярдів данських крон (1,5 мільярда євро).

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jyllands-Posten, про це на пресконференції за підсумками конференції заявив міністр оборони Данії Мортен Бодсков.

За його словами, кошти можуть бути витрачені на закупівлю зброї для України або підготовку українських військових, і ця сума, імовірно, буде зростати.

"Низка країн (на конференції) також висловила бажання підтримати (Україну), але спершу має вирушити додому й обговорити це у своїх парламентах", - пояснив він.

Учасники конференції також домовилися про створення фонду для збільшення фінансування виробництва зброї - цим опікуватиметься Велика Британія. Окремо Польща і Словаччина анонсували збільшення власного виробництва зброї.

Крім того, глави оборонних відомств учасників конференції в Копенганені обговорили заходи з розмінування України - очолити цей процес узялася Ісландія, яка готуватиме місію з розмінування.

Міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції відзначив, що задоволений результатами конференції й не раз наголошував на важливості допомоги Києву в протистоянні з Росією.

Учаснини донорської конференції домовилися провести другу зустріч в онлайн-форматі у вересні.

Нагадаємо, у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

Напередодні міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.
Ключові теги: Данія
 

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