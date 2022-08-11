Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

McDonald's оголосив про поетапне відновлення роботи в Україні

15:43 11.08.2022 |

Економіка, Україна

 

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's прийняла рішення про поетапне відновлення роботи своїх закладів в Україні.

Як повідомляє пресслужба компанії, планується відновити роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.

"Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів", - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів McDonald's може почати відновлювати роботу своїх закладів в Україні з серпня, якщо до цього вдасться узгодити питання безпеки.

До того міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська влада веде перемовини з американською компанією McDonald's про відновлення роботи її ресторанів. Хоча раніше у пресслужбі McDonald's заявляли, що ресторани мережі в Україні не працюватимуть "доки зберігатимуться загрози атак".

Нагадаємо, перший заклад McDonald's в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5102
  0,1298
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0537  0,22 0,56 40,0207  0,22 0,56
EUR 39,7104  0,46 1,17 41,0059  0,50 1,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,13 0,35 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес