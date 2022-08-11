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McDonald's оголосив про поетапне відновлення роботи в Україні
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's прийняла рішення про поетапне відновлення роботи своїх закладів в Україні.
Як повідомляє пресслужба компанії, планується відновити роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.
"Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів", - зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів McDonald's може почати відновлювати роботу своїх закладів в Україні з серпня, якщо до цього вдасться узгодити питання безпеки.
До того міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська влада веде перемовини з американською компанією McDonald's про відновлення роботи її ресторанів. Хоча раніше у пресслужбі McDonald's заявляли, що ресторани мережі в Україні не працюватимуть "доки зберігатимуться загрози атак".
Нагадаємо, перший заклад McDonald's в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.
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