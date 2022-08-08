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АНАЛІТИКА

Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами

08:18 08.08.2022 |

Фінанси

 

Дві з трьох провідних українських фондових бірж "Українська біржа" (УБ) та ПФТС (обидві - Київ) у зв'язку зі зняттям заборони Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заявили про поновлення з 8 серпня торгівлі усіма цінними паперами, припиненої в перший день війни.

"4 серпня 2022 року НКЦПФР скасувала більшість обмежень, упроваджених 24 лютого 2022 року у зв'язку зі збройним нападом Росії на Україну та запровадженням воєнного стану. Тому з 8 серпня 2022 р. ми відновлюємо торгівлю всіма цінними паперами", - йдеться у повідомленні УБ.

"На виконання рішення НКЦПФР №1053 від 04.08.2022 р., ПФТС відновлює торгівлю всіма цінними паперами, допущеними до торгів на біржі, з 8 серпня 2022 р.", - поінформувала у свою чергу ПФТС.

Водночас торгівля ф'ючерсами на УБ поки що залишається припиненою.

Директор з розвитку УБ Олексій Сухоруков також уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що у рішенні регулятора є чітка заборона на виконання "довоєнного" РЕПО терміном до 22 серпня. Тому, за його словами, папери, за якими є невиконане РЕПО без контролю ризиків, у понеділок та до 22 серпня до торгів не будуть включеними.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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