Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям

Зранку 5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Укрінформ.

«Сьогодні зранку з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. На борту трьох балкерів Navi star, Rojen та Polarnet 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту «Чорноморськ», - йдеться в повідомленні.

Міністр висловив сподівання, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів буде стабільним і прогнозованим для всіх учасників ринку.

«Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Хоча «зерновий коридор» уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль - 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Такі кроки потрібні не тільки українській економіці, а й світу. Чим швидше ми зуміємо вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі», - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня відновлено експорт українського зерна - з Одеського порту вийшло під прапором Сьєрра-Леоне судно Razoni, завантажене 26 тисячами тонн української кукурудзи, що зараз прямує до ліванського порту Триполі.