НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у четвер ухвалила рішення №1053, яким скасувала майже всі запроваджені з початком повномасштабного російського вторгнення обмеження на роботу на ринку капіталів і товарних ринків.

"Крок із розблокування ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним і зваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розвитку фінансового сектора", - наводяться в повідомленні НКЦПФР слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, ще до війни оновлення фондового ринку було визначено однією з першочергових ініціатив уряду.

"Після нашої перемоги розвиток ринків капіталу та товарних ринків може стати одним із драйверів відновлення економіки та України в цілому", - заявив прем'єр.

Глава НКЦПФР Руслан Магомедов зазначив, що протягом п'яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали у ручному режимі.

"Регулятор ретельно відстежував та аналізував результати кожної дозволеної операції. У мирному житті - це нонсенс, але війна продиктувала свої умови. Завдяки індивідуальному підходу та розважливій позиції ми змогли подолати панічні настрої, зберегти активи та не допустити дефолти щодо низки цінних паперів", - сказав глава регулятора.

Рішення набирає чинності з 8 серпня цього року, зазначається у документі.

Згідно з ним, заборони зберігаються щодо операцій, пов'язаних з фіз- та юрособами РФ та Білорусі.

Крім того, розрахунки з другої частини операції РЕПО за договорами РЕПО, укладеними до початку війни, а також заявки на викуп від учасників інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типу дозволено здійснювати лише з 22 серпня, а на більш ранні операції потрібен дозвіл Комісії.

Як повідомлялося, Верховна Рада минулого тижня ухвалила закон "про особливості діяльності фінансового сектора у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні" (№7465-1), який дає можливість послабити ці обмеження. Однак поки що цей документ, згідно з інформацією на сайті парламенту, не підписаний президентом.