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Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
Кабмін готує законопроект про 10% збор на валютообмінні операції для імпорту.
Про це депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"Уряд вже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Тут варто зазначити, що обрана концепція НЕ додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних всіх імпортних товарів та послуг", - написав він.
Відповідно за розрахунками уряду це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.
Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні.
Як повідомляли Українські Новини, на початку липня Кабінет Міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту.
24 лютого Кабмін затвердив перелік товарів критичного імпорту, включивши до нього нафту та нафтопродукти, ліки для роздрібної торгівлі, медвироби, шини, кров людей і тварин, свійську птицю, кукурудзу, мінеральні добрива, м'ясо, насіння соняшнику, чай і каву, пшеничне борошно, цукор, алкогольні та безалкогольні напої, бронежилети, військову та тактичну форму, безпілотні літальні апарати, кисень, бавовняні тканини, банки скляні та інші товари.
Надалі уряд неодноразово вносив зміни до цього переліку, додаючи та виключаючи з нього різні позиції.
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