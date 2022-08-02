Фінансові новини
- |
- 02.08.22
- |
- 12:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На Донеччині розпочалася обов'язкова евакуація, перший поїзд прибув до Кропивницького
[thumb=left][/thumb]У вівторок, 2 серпня, розпочався процес обов'язкової евакуації жителів Донецької області, повідомила віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам", - написала Верещук у телеграм-каналі.
Про прибуття евакуаційного поїзда повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.
"Усі служби готувалися відповідально. Разом з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук були біля кожного вагона. Люди втекли з-під обстрілів, чимало натерпілися. Зараз для них важливе бодай тепле слово. Кожному допоможемо, дамо дах над головою, нагодуємо, прихистимо", - написав Райкович у телеграм-каналі.
Окремо він подякував співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, волонтерам, представникам Червоного Хреста, працівникам комунальних служб, педагогам та соціальним працівникам Кропивницького, а також команді ОВА та медикам за злагоджену оперативну роботу.
"Як завжди - респект "Електротрансу", - додав він.
Як повідомлялося, 29 липня Кабінет Міністрів створив координаційний штаб, який опікуватиметься евакуацією з Донецької області. Верещук зазначила, що евакуація відбувається через повну відсутність газопостачання на Донеччині та проблемами з електропостачанням, які призводять до неможливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.
Жителі Донецької області можуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши своїм підписом, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів
|Перше судно з українським зерном вийшло з порту «Одеса»
|НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження
|Нове завдання Ольги Совгирі. Навіщо Зеленському прямо зараз знадобився контроль над КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму
|Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
|Костін замість Венедіктової. Чи задоволений Вашингтон нашою боротьбою з корупцією
|Чому стався дефолт Нафтогазу і що буде з газом на зиму
|Рада призначила Совгирю суддею КС
|Новий генпрокурор Андрій Костін. «Людина Єрмака» і екскандидат на голову САП
|Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння зосередження влади в руках Єрмака
Бізнес
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»