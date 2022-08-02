На Донеччині розпочалася обов'язкова евакуація, перший поїзд прибув до Кропивницького

[thumb=left][/thumb]У вівторок, 2 серпня, розпочався процес обов'язкової евакуації жителів Донецької області, повідомила віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам", - написала Верещук у телеграм-каналі.

Про прибуття евакуаційного поїзда повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"Усі служби готувалися відповідально. Разом з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук були біля кожного вагона. Люди втекли з-під обстрілів, чимало натерпілися. Зараз для них важливе бодай тепле слово. Кожному допоможемо, дамо дах над головою, нагодуємо, прихистимо", - написав Райкович у телеграм-каналі.

Окремо він подякував співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, волонтерам, представникам Червоного Хреста, працівникам комунальних служб, педагогам та соціальним працівникам Кропивницького, а також команді ОВА та медикам за злагоджену оперативну роботу.

"Як завжди - респект "Електротрансу", - додав він.

Як повідомлялося, 29 липня Кабінет Міністрів створив координаційний штаб, який опікуватиметься евакуацією з Донецької області. Верещук зазначила, що евакуація відбувається через повну відсутність газопостачання на Донеччині та проблемами з електропостачанням, які призводять до неможливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.

Жителі Донецької області можуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши своїм підписом, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.