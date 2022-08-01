Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів

 

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в понеділок розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, подробиці військової допомоги обговорювалися під час телефонної розмови представників України і США раніше в понеділок. Вартість пакета допомоги становить 550 мільйонів доларів, його оголосять сьогодні ж.

"В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів, яка вже була передана Україні", - зазначив представник Білого дому.

За словами Кірбі, це вже 17-ий пакет військової допомоги адміністрації Джо Байдена, який виділяється президентськими указами із запасів армії США. Їхня загальна сума становить понад вісім мільярдів доларів.

У Пентагоні уточнили, що до нього входять 75 тисяч снарядів калібру 155 мм і "додаткові снаряди" для систем HIMARS.

Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4133
  0,0768
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3227  0,49 1,24 40,7267  0,29 0,70
EUR 39,7515  0,34 0,85 41,4318  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,11 0,30 36,9300  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес