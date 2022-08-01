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США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів
23:29 01.08.2022 |
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в понеділок розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами Кірбі, подробиці військової допомоги обговорювалися під час телефонної розмови представників України і США раніше в понеділок. Вартість пакета допомоги становить 550 мільйонів доларів, його оголосять сьогодні ж.
"В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів, яка вже була передана Україні", - зазначив представник Білого дому.
За словами Кірбі, це вже 17-ий пакет військової допомоги адміністрації Джо Байдена, який виділяється президентськими указами із запасів армії США. Їхня загальна сума становить понад вісім мільярдів доларів.
У Пентагоні уточнили, що до нього входять 75 тисяч снарядів калібру 155 мм і "додаткові снаряди" для систем HIMARS.
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