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АНАЛІТИКА

Перше судно з українським зерном вийшло з порту «Одеса»

 

У понеділок, 1 серпня, вперше за понад п'ять місяців з порту «Одеса» вийшло судно, завантажене українським продовольством.

Про це повідомляє глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту", - написав міністр.

Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

Міністр зазначив, що Україна є 4-м найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти - це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

«Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року», - підкреслив Кубраков.

За його словами, у портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають своєї черги на вихід.

«Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції», - заявив міністр.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, безпеку транспортування вантажу підтвердили наші партнери-гаранти - ООН та Туреччина.

Як повідомлялось, 22 липня у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії підписано угоду, за якою буде здійснюватися легальний імпорт зерна та іншого продовольства з портів України. Прибуття першого судна у територіальні води Туреччини очікується 3 серпня, далі судна попрямують в Африку.
 

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