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Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму
14:21 28.07.2022 |
Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
Про це повідомило видання The New York Times, пише "Європейська правда".
Аналогічний документ був представлений в Палаті представників, де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її ухвалення.
Проте, право оголошувати державу спонсором тероризму належить Державному департаменту.
Ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію Байдена, щоб вона додала Росію до списку держав-спонсорів тероризму, куди входять Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.
"Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні", - йдеться у документі Сенату.
Раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму - інакше це зробить Конгрес.
Нагадаємо, Комітет з міжнародних відносин Сенату США у резолюції закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму.
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