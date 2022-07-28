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АНАЛІТИКА

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

 

Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Про це повідомило видання The New York Times, пише "Європейська правда".

Аналогічний документ був представлений в Палаті представників, де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її ухвалення.

Проте, право оголошувати державу спонсором тероризму належить Державному департаменту.

Ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію Байдена, щоб вона додала Росію до списку держав-спонсорів тероризму, куди входять Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

"Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні", - йдеться у документі Сенату.

Раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму - інакше це зробить Конгрес.

Нагадаємо, Комітет з міжнародних відносин Сенату США у резолюції закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Ключові теги: США, Росія
 

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