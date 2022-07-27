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Рада призначила Совгирю суддею КС
15:03 27.07.2022 |
Верховна Рада призначила свого постійного представника в Конституційному Суді Ольгу Совгирю на посаду судді КС.
Відповідне рішення підтримали 293 народні депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
"На питання про складання мандату до голосування за призначення, Ольга Володимирівна заявила, що вчора написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату. Тобто на день призначення мала представницький мандат... Тепер у влади є своя крихка більшість у КС", - написав Железняк.
Ольга Совгиря - український юрист, політик. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ ім. Т. Г. Шевченка). Доктор юридичних наук, професор.
Народний депутат України IX скликання: у 2019 році була обрана від партії "Слуга народу" (122 номер у списку) як безпартійна. Заступник голови парламентського комітету з правової політики, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права.
У жовтні 2019 року Совгирю було призначено постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді.
З 2010 року обіймає посаду доцента кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка. З 2005 року працювала асистенткою, а з 2008 року - доцентом кафедри конституційного та адміністративного права.
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