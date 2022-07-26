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Джиммі Дін
Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II
17:47 26.07.2022 |
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у вівторок заявила, що Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Окрім того, Україна отримала від Німеччини три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Також Німеччина, за словами Ламбрехт, восени готується передати Україні три самохідні артилерійські установки, системи протиповітряної оборони IRIS-T (за даними ЗМІ, Україна вирішила придбати 11 таких систем) і три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.
акож Німеччина, за словами Ламбрехт, восени готується передати Україні три самохідні артилерійські установки, системи протиповітряної оборони IRIS-T (за даними ЗМІ, Україна вирішила придбати 11 таких систем) і три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.
Учора стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.
Нагадаємо, про те, що Україна отримає три реактивні системи залпового вогню від Німеччини, стало відомо в червні після третьої зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
В останні тижні Берлін не раз критикували через повільне постачання зброї Україні, зокрема через так звану схему кругового обміну. Німецькі урядовці самі визнавали проблеми з постачанням.
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