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АНАЛІТИКА

Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»

 

Україна, Туреччина та Росія за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема, аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.

Відповідне підписання документів у рамках ініціативи з безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів відбулося в Стамбулі в п'ятницю: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана підписав тристоронній документ із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та Генсеком ООН, які також підписали другий такий тристоронній документ із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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