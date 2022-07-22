Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»

Україна, Туреччина та Росія за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема, аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.

Відповідне підписання документів у рамках ініціативи з безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів відбулося в Стамбулі в п'ятницю: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана підписав тристоронній документ із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та Генсеком ООН, які також підписали другий такий тристоронній документ із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

