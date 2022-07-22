Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства

Політика і одного з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана прикордонники не пускають до України й забирають український паспорт.

Про це виданню "Українська правда" повідомив адвокат Корбана Андрій Йосипов. Інформацію щодо не пропуску Корбана підтверджує і співрозмовник ВВС News Україна у владі.

Він розповів, що у Корбана забрали паспорт на тій підставі, що він недійсний через припинення громадянства. Зараз завершується оформлення факту вилучення паспорта.

Проте співрозмовник не виключив, що Корбана можуть пустити до країни за іншим документом.

Геннадій Корбан повертався в Україну після тижневого відвідування родини за кордоном, про яке він наперед повідомляв на своїй сторінці у фейсбук.

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22.07.22 Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство

У середу ЗМІ повідомили: кілька відомих осіб можуть позбавити громадянства. Наступного дня в мережі з'явилася копія указу президента. У її достовірність досі вірять не всі, адже в списку є Ігор Коломойський.



Раніше депутат парламенту Сергій Власенко опублікував копію закритого указу президента Володимира Зеленського про припинення громадянства України низки політиків та бізнесменів через наявність іншого громадянства.

Дії прикордонників свідчать, що опублікована Власенком копія указу може бути достовірною.

В указі йшлось про бізнесмена Ігоря Коломойського, очільника тероборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, співголову забороненої у березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та інших, в яких можуть бути паспорти інших держав.

Також у цьому указі йдеться про депутата Ради від "Слуги народу" Ігоря Васильковського.

Історія з позбавленням громадянства Корбана дуже нагадує подібну історію 2017 року, коли президент Порошенко забрав паспорт у Міхеїла Саакашвілі і того так само намагались не пустити в Україну прикордонники.

Раніше журналіст Юрій Бутусов вказував, що проблеми у Корбана могли виникнути через його комунікацію з сенаторкою вікторію Спартц, яка нещодавно гучно критикувала офіс президента.

Зараз Корбан живе у Дніпрі та є близьким соратником мера міста Бориса Філатова.

Законні підстави?

Експерти і правозахисники кажуть, що українське законодавство має суперечності у частині втрати громадянства.

Потенційні різночитання міг би зняти новий закон про множинне громадянство, який Рада збиралась ухвалити ще минулого року, але поки що не зробила цього.

Стаття 4 Конституції чітко каже, що в Україні існує єдине громадянство. А підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25 вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.

Проте стаття 106 Конституції каже, що президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.

Тобто, позбавити не можна, а от припинити - цілком, але добровільно. І навколо цього точаться всі суперечки.

Багато українців добровільно виходять з українського громадянства за спеціальною процедурою, коли отримують інші паспорти. І президент видає укази щодо них.

Найгучніші приклади

Україна вже переживала скандали, пов'язані з позбавленням громадянства. Це відбувалося за президентства Петра Порошенка.

Найвідоміший приклад - з Міхеїлом Саакашвілі, якому президент спочатку дав український паспорт, а потім у 2017 році його забрав. Врешті Саакашвілі отримав свій паспорт назад указом Володимира Зеленського.

Менш відомий випадок з екснардепом Андрієм Артеменком.

Він за місцем народження мав український паспорт, проте Порошенко припинив його громадянство через закиди у тому, що той мав ще й канадський паспорт. Артеменко програв судовий розгляд в Україні й живе в Канаді.

У своїх указах щодо Саакашвілі та Артеменка Порошенко посилався на своє право за 106 статтею Конституції. Та на закон про громадянство - статті 17 та 19.

А там вказано, що підставою для припинення громадянства є його втрата, і уточнено, що втрата - це добровільне набуття повнолітньою людиною громадянства іншої держави.

Прецедент Зеленського

Зеленський вже позбавляв людей українського паспорта через подвійне громадянство і вони оскаржили цей указ у Верховному суді.

14 квітня 2021 року указом №161/2021 президент позбавив українського паспорта людину, яка мала ще й громадянство Ізраїлю.

Йдеться про когось одного з людей, яких президент та РНБО звинуватили в контрабанді на початку квітня 2021 року. Тоді йшлося про позбавлення громадянства Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Фабула справи і аргументи сторін практично ті самі, що й були у випадку Артеменка і Саакашвілі.

Тому можна чекати, що вже найближчим часом може бути прецедент рішення Верховного суду, який дасть відповіді на питання, чи може президент позбавляти українського громадянства.