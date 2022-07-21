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Вперше з початку війни: Нацбанк підняв офіційний курс долара до 36,5686 грн/$
Національний банк скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% - до 36,5686 грн/$. Цьому сприяли зміна характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", - наголосили в Нацбанку.
Водночас в НБУ підкреслили, що офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим.
"Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Ураховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,56 грн/$", - наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.
За його словами, продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Нацбанку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи.
За оцінками НБУ, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.
В Нацбанку підкреслили, що умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.
Нагадаємо, що з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.
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