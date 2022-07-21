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Нацбанк обмежив розрахунки гривневими картками та ускладнив зняття готівки за кордоном
10:31 21.07.2022 |
Національний банк України (НБУ) обмежив розрахунки гривневими картками українських банків за кордоном та перекази з гривневих карток за кордон, а також запровадив низку інших заходів для обмеження відтоку валюти.
Ці зміни внесені постановою правління НБУ №154 від 21 липня, що набирає чинності сьогодні, 21 липня, повідомляє пресслужба регулятора.
Так, із 21 липня:
* установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.
* зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
* громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів.
Також із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.
Водночас Нацбанк дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).
"Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", - очікують в НБУ.
Крім того, Нацбанк змінив алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків з 1 серпня 2022 року.
"Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти", - пояснюють в НБУ.
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