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Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ
08:40 21.07.2022 |
Країни-члени Європейського Союзу погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів на підтримку Збройних сил України, повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Брав участь у засіданні Міністерської контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для подальшої підтримки Збройних сил України. ЄС залишається зосередженим та непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", - написав Боррель у твіттері у середу ввечері.
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