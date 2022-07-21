Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні, - Пентагон

 

США та партнери передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі на брифінгу.

Зазначається, що США вже надали Україні 12 систем HIMARS.

Генерал Міллі також сказав, що 200 українських захисників вже навчилися застосовувати HIMARS, і навчання продовжаться за участі багатьох інших військових.

До того ж, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські військові вправно використовують РСЗО.

Міллі додав, що країна продовжить постачання зброї Україні.

Нагадаємо, сьогодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,37 1,00 37,0546  0,31 0,82
EUR 36,6090  0,10 0,27 37,6162  0,07 0,20

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес