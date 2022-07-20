Кредитори погодилися відстрочити погашення боргів України, - Reuters

Міжнародні кредитори погодилися відстрочити виплату заборгованості України за єврооблігаціями. Україна звернулася до власників єврооблігацій з планом реструктуризації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою групи кредиторів, вони погодилися продовжити термін до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на один рік.

Нагадаємо, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки в разі схвального рішення кредиторів.

Згідно з постановою уряду, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін в 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.



