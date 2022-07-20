Фінансові новини
- |
- 20.07.22
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кредитори погодилися відстрочити погашення боргів України, - Reuters
15:53 20.07.2022 |
Міжнародні кредитори погодилися відстрочити виплату заборгованості України за єврооблігаціями. Україна звернулася до власників єврооблігацій з планом реструктуризації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно із заявою групи кредиторів, вони погодилися продовжити термін до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на один рік.
Нагадаємо, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки в разі схвального рішення кредиторів.
Згідно з постановою уряду, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін в 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна реструктурує борг. Росіяни кричатимуть про дефолт України. Нехай кричать
|Україна попросить про відстрочення платежів за євробондами на два роки – постанова
|Призначення керівника САП: найцікавіше ще попереду
|Нічим платити за газ. «Нафтогаз» просить у Кабміну «субсидію» на 150 млрд гривень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках "Найди близких"
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора
|Конкурсна комісія затвердила Олександра Клименка керівником САП
|Рада звільнила Баканова з посади глави СБУ
|Початок турбулентності. Навіщо Зеленський наполовину звільнив Баканова та Венедіктову
|Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну - нардеп Железняк
|Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
|Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов
Бізнес
|Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla
|Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні
|Ціни на біткоін-майнери обвалилися до дворічного мінімуму
|Топова відеокарта Intel нового покоління за потужністю може зрівнятися лише з GeForce RTX 3060 Ti
|Кроссовер Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле Ridgeline
|TSMC могла бы улучшить характеристики 2-нм техпроцесса, но вышло бы слишком дорого
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление