Україна реструктурує борг. Росіяни кричатимуть про дефолт України. Нехай кричать

Україна запропонувала умови реструктуризації боргу. Кабінет міністрів України постановою №805 доручив Міністерству фінансів розпочати переговори з власниками єврооблігацій України щодо відстрочення платежів. Основна ідея - заморозити усі виплати на два роки. Через два роки будуть проведені додаткові та детальні переговори щодо реструктуризації.

При цьому Мінфін подає умови в максимально дружньому ключі, роблячи все, щоб реструктуризація вважалася дружньою, і Україна не отримала дефолтні рейтинги (вийде у нього чи ні, поки що питання). До ключових виплат, у вересні, залишається 40 днів, за час яких цілком реально встигнути провести переговори та погодити з інвесторами ухвалення заморожування.

Цілком очевидною бачиться і логіка, згідно з якою поки що йдеться лише про заморожування. До закінчення війни важко зрозуміти, в якому фінансовому стані Україна її закінчить. А отже, зараз важко визначити й справедливі умови майбутнього обслуговування боргу. А саме - яку частину ринкового боргу потрібно буде списати (і чи це потрібно буде робити в принципі), і який купон буде в українських єврооблігацій нового зразка.





Реструктуризація на цей час - логічна

Коли дефіцит державного бюджету щомісяця сягає $5 млрд, а повністю перекрити його західною допомогою не виходить, платити за боргами "буржуям" якось не прийнято. Мова не про негідну поведінку чи втрату довіри. Скоріше інвестори покрутили б пальцем біля скроні, якби Україна в поточній ситуації продовжила обговорювати свої борги, як ні в чому не бувало, ігноруючи дефіцит бюджету і російські ракети.

Отримуючи гроші західних платників податків, Україна стикається з ситуацією, коли наші партнери натякають, що не дуже добре, якщо гроші, які відправляють на підтримку соціальної сфери в Україні, раптом підуть інвесторам з Лондона та Нью-Йорка, які не мають проблем такого роду. Щобільше, часто натякають, що всі мають заплатити, зокрема й приватні інвестори. А останні, як професійні гравці, несуть відповідальність за те, що чотири місяці ігнорували попередження американської розвідки та не продали ті борги України та Росії, які мали на балансі.

Умови реструктуризації є очікуваними, особливо після того, як їх частково встиг засвітити НАК Нафтогаз України у своїй пропозиції. Отже, розпродажів (як і особливих активних покупок) на ринку після їх публікації не відбувається

Поточний рівень цін українського суверенного боргу (близько 20% від номіналу більшої частини цінних паперів) давно містити в собі як цю реструктуризацію, так і продовження війни, і навіть, схоже, падіння метеорита.

Жарт чи ні, але українські єврооблігації торгуються дешевше, ніж борги Шрі-Ланки, яка пішла в жорсткий дефолт, а президент країни на тлі масових протестів через економічну кризу втік на Мальдіви (хоч не в Ростов-на-Дону, і то добре). Нижче за Україну торгується зараз лише Ліван, де вже кілька років повний колапс в економіці, оспіваний українськими аматорами лікувального дефолту.

Росіяни кричатимуть про дефолт України. Нехай кричать. Україна здійснює реструктуризацію, погоджуючи умови зі своїми кредиторами. І кредитори розуміють ситуацію.

Щобільше, кредитори здивувалися б, якби Україна не провела реструктуризацію на тлі агресивної війни Росії та падіння ВВП на 30%. Отже, РФ може такій ситуації тільки заздрити. Тому що моральний дефолт росіян іде паралельно з формальним дефолтом за боргом, а Україна робить усе, щоб зберегти репутацію.





Особливий обов'язок

Водночас Україна проводить і реструктуризацію горезвісних варантів. Прибираючи при цьому найнеоднозначніші моменти, які активно обговорювалися українськими політиками після реструктуризації 2015 року. Коли багато хто кричав, що варанти збанкрутують країну, адже виплати за ними будуть божевільними.

З того часу, щоправда, інвестори так нічого і не отримали, але це не заважало кричати українським політикам. Проте, зважаючи на все, щоб мінімізувати такі ризики, Україна просить в інвесторів надати право на достроковий викуп за номіналом цих інструментів.

Ідея – якщо раптом після війни у нас почнеться стрімке зростання і ми перетворюватимемося на східноєвропейського тигра, який подвоює ВВП кожні три роки, уряд попередить сильні витрати викупом паперів на попередження. Плюс зменшується потенційна сума виплат найближчими роками після війни, коли природне відновлення після падіння на 30% може призвести до великого зростання ВВП.

Підсумок – очікувана робоча пропозиція. Абсолютно адекватне поточній ситуації.





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