Україна попросить про відстрочення платежів за євробондами на два роки – постанова

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів почати переговори з держателями єврооблігацій України про відстрочення платежів. Про це повідомляється у постанові №805, яку уряд ухвалив на засіданні 19 липня.

Україна проситиме бондхолдерів продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці та відкласти сплату відсоткового доходу на такий самий термін.

Протягом цих двох років відсотки нараховуватимуться за чинними ставками, причому на суму основного відсоткового доходу нарахують додаткові відсотки за тими ж ставками.

У будь-який час протягом відстрочення сукупну суму основного та додаткового відсоткового доходу на підставі окремого рішення Кабінету міністрів можна буде виплатити частково або повністю.

У кінці відстрочення відсотки або будуть виплачені в повному обсязі, або на підставі окремого рішення будуть додані до непогашеного номінального обсягу облігацій шляхом додаткового випуску облігацій.

Загальна сума відсотків не може перевищувати $3 млрд (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в доларах США) та 300 млн євро (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в євро).

Після припинення відстрочення відсотковий дохід за облігаціями продовжать нараховувати за ставками, як звичайно.

Одночасно Україна пропонує реструктуризувати і ВВП-варанти (постанова №806), надавши державі право викупити їх протягом 2024-2027 років.

Дату наступної виплати за цими деривативами, яка припадає на 31 травня 2023 року, Україна просить відстрочити до 1 серпня 2024 року.