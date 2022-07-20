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АНАЛІТИКА

Виплати України за єврооблігаціями можуть відкласти на два роки - ЗМІ

22:14 19.07.2022 |

Економіка

 

В умовах війни та як наслідок великого дефіциту коштів уряд тимчасово відмовився від виплат по частині боргових зобов'язань - це те, проти чого останні місяці всіляко виступало Міністерство фінансів.

Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання.

Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

Як свідчать дані Міністерства фінансів за цей час Україна мусила б погасити три випуски єврооблігацій на загальну суму 3 млрд дол. І це без урахування відсотків за ними та ще за 11 випусками. Остаточна сума економії для країни від прийнятого рішення стане відома після офіційного оголошення.

За словами співрозмовника ЕП, уряд також відклав і виплати по деривативам, тобто по випущених у 2015 році ВВП-варантах.

Крім того, до умов їх випуску пропонують внести наступну зміну. Раніше передбачалось, що до 2025 року максимальний розмір виплат за цим інструментом обмежувався 1% від ВВП, а після - без обмежень з урахуванням темпів зростання економіки. Проте рішенням уряду ця умова може виглядати наступним чином: до кінця 2027 року максимальний розмір виплат обмежується 0,5% від ВВП.

Рішення Кабінету міністрів ще повинен погодити парламентський комітет з питань бюджету.
 

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